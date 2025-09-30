szeptember 30., kedd

Reality

1 órája

Rátalált a szerelem a Házasodna a gazda hajdú-bihari sztárjára

Címkék#házasodna a gazda#műsor#Szűcs András#szerelem#fordulat

A műsor után rátalált a szerelem a hajdú-bihari gazdára. A Házasodna a gazda című valóságshow-ban végül nem találta meg azt, amit keresett.

Haon.hu

Szűcs András, az újlétai gazda életét sokan végigkövették a Házasodna a gazda című műsorban. A tormatermelő az igazi szerelmet kereste, és sokáig úgy hittük, megtalálta Évi személyében.

A Házasodna a gazda szereplőjére végül rátalált a szerelem
Forrás: Facebook / Média Klub

Nem sikerült megtalálnia a szerelmet a Házasodna a gazda valóságshow-ban

A valóságshow végén érkezett a hideg zuhany, amikor András gazda elhatározta, hogy bevallja érzéseit, és Athénba invitálta választottját. Ám a debreceni szőkeség nem érezte azt a pluszt, amit kellett volna, hogy elfogadja a gazda ajánlatát. Erről bővebben az alábbi cikkünkben tudnak olvasni:

A műsor után megtalálta, amit keresett

A történtek után a gazda egy ideig magát hibáztatta, de mára másképp látja: „Bántott, ami történt, de utólag azt mondom, jobb így. Képzeld el, mi lett volna, ha elmegyünk ketten külföldre, miközben ő már akkor tudta, hogy nem érez irántam semmit. Sokkal rosszabb lett volna.” – számolt be róla közösségi oldalán a Média Klubnak.

Bár a tévéműsorban nem talált rá a nagy Ő-re, a műsor után váratlan fordulat következett. Amint adásba került a drámai finálé, András telefonja felrobbant: nők tucatjai keresték meg, levelek és üzenetek árasztották el.

Eleinte próbáltam mindenkinek udvariasan válaszolni, de aztán nem győztem. Nem tudtam kezelni a helyzetet.

 – mesélte nevetve.

A legnagyobb fordulat azonban még hátra volt: a tormakirály szíve máris újra megtelt boldogsággal.

Bevallom, ma már komolyan ismerkedem valakivel. Az utolsó epizódokat már együtt néztük. Azt mondta, hogy pont olyan vagyok a tévében, mint a való életben. Ez nagyon jól esett, mert mindig igyekeztem önmagamat adni.

 – árulta el a Média Klubnak.

