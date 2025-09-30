1 órája
Rátalált a szerelem a Házasodna a gazda hajdú-bihari sztárjára
A műsor után rátalált a szerelem a hajdú-bihari gazdára. A Házasodna a gazda című valóságshow-ban végül nem találta meg azt, amit keresett.
Szűcs András, az újlétai gazda életét sokan végigkövették a Házasodna a gazda című műsorban. A tormatermelő az igazi szerelmet kereste, és sokáig úgy hittük, megtalálta Évi személyében.
Nem sikerült megtalálnia a szerelmet a Házasodna a gazda valóságshow-ban
A valóságshow végén érkezett a hideg zuhany, amikor András gazda elhatározta, hogy bevallja érzéseit, és Athénba invitálta választottját. Ám a debreceni szőkeség nem érezte azt a pluszt, amit kellett volna, hogy elfogadja a gazda ajánlatát. Erről bővebben az alábbi cikkünkben tudnak olvasni:
Végül együtt maradtak a Házasodna a gazda hajdú-bihari sztárjai? Itt minden kiderül!
A műsor után megtalálta, amit keresett
A történtek után a gazda egy ideig magát hibáztatta, de mára másképp látja: „Bántott, ami történt, de utólag azt mondom, jobb így. Képzeld el, mi lett volna, ha elmegyünk ketten külföldre, miközben ő már akkor tudta, hogy nem érez irántam semmit. Sokkal rosszabb lett volna.” – számolt be róla közösségi oldalán a Média Klubnak.
Bár a tévéműsorban nem talált rá a nagy Ő-re, a műsor után váratlan fordulat következett. Amint adásba került a drámai finálé, András telefonja felrobbant: nők tucatjai keresték meg, levelek és üzenetek árasztották el.
Eleinte próbáltam mindenkinek udvariasan válaszolni, de aztán nem győztem. Nem tudtam kezelni a helyzetet.
– mesélte nevetve.
A legnagyobb fordulat azonban még hátra volt: a tormakirály szíve máris újra megtelt boldogsággal.
Bevallom, ma már komolyan ismerkedem valakivel. Az utolsó epizódokat már együtt néztük. Azt mondta, hogy pont olyan vagyok a tévében, mint a való életben. Ez nagyon jól esett, mert mindig igyekeztem önmagamat adni.
– árulta el a Média Klubnak.
Ajánljuk még:
Veszélyes bűnözőért küldték ki a TEK-et Hajdú-Biharban, ilyen rajtaütést ritkán lát a város – fotókkal, videóval
Brutális ügy Debrecenben: kisgyermekük mellett, álmában fojtotta meg a feleségét, miután leállt a gyógyszerekkel