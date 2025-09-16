szeptember 16., kedd

Edit névnap

19°
+23
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Koncert

1 órája

Újra Debrecenben koncertezik a Campus népszerű előadója

Címkék#FILO#Debrecen#Campus Fesztivál

Az előadó a Campus Fesztiválon is fellépett már. Októberben újra Debrecenben lép fel FILO.

Haon.hu

Rövid időn belül két új dalt is megjelentetett FILO – a nosztalgikus nyári hangulat és a belső hiányérzet határán egyensúlyozó Mégegyszert és a hatalommal való visszaélésről szóló Feltámad a tengert –, hamarosan pedig elindulnak önálló turnéjukra.  

Filo a Campus Fesztiválon is fellépett
Filo a Campus Fesztiválon is fellépett
Forrás: Instagram / Filo

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Ősszel elindulunk életünk első önálló turnéjára, amit nagyon várunk. Teljesen új műsorral készülünk, és az egész személyes lesz: kis klubokba megyünk, közvetlenül tudunk találkozni és beszélgetni a közönséggel, ami mindig nagyon jó élmény

 – mesélte FILO a Gold Recordnak. 
Októbertől színpadra állnak Kecskeméten, Debrecenben, Pécsen, Győrben és Szegeden, minden állomáson más előzenekar társaságában. A turné zárása december 13-án lesz, amikor FILO az Akvárium Klub NagyHalljában adja pályafutása eddigi legnagyobb és legfontosabb koncertjét. 

FILO koncertjei

  • október 3. – Kecskecsmét, Ápoló Klub 
  • október 10. – Debrecen, Víztorony 
  • október 17. – Pécs, Pécsi Est 
  • november 8. – Győr, Bridge Klub 
  • november 22. – Szeged, JATE Klub 
  • december 13. – Budapest, Akvárium Klub 

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu