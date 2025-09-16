1 órája
Újra Debrecenben koncertezik a Campus népszerű előadója
Az előadó a Campus Fesztiválon is fellépett már. Októberben újra Debrecenben lép fel FILO.
Rövid időn belül két új dalt is megjelentetett FILO – a nosztalgikus nyári hangulat és a belső hiányérzet határán egyensúlyozó Mégegyszert és a hatalommal való visszaélésről szóló Feltámad a tengert –, hamarosan pedig elindulnak önálló turnéjukra.
Ősszel elindulunk életünk első önálló turnéjára, amit nagyon várunk. Teljesen új műsorral készülünk, és az egész személyes lesz: kis klubokba megyünk, közvetlenül tudunk találkozni és beszélgetni a közönséggel, ami mindig nagyon jó élmény
– mesélte FILO a Gold Recordnak.
Októbertől színpadra állnak Kecskeméten, Debrecenben, Pécsen, Győrben és Szegeden, minden állomáson más előzenekar társaságában. A turné zárása december 13-án lesz, amikor FILO az Akvárium Klub NagyHalljában adja pályafutása eddigi legnagyobb és legfontosabb koncertjét.
FILO koncertjei
- október 3. – Kecskecsmét, Ápoló Klub
- október 10. – Debrecen, Víztorony
- október 17. – Pécs, Pécsi Est
- november 8. – Győr, Bridge Klub
- november 22. – Szeged, JATE Klub
- december 13. – Budapest, Akvárium Klub
