Hogy micsoda?! Már a Fehér Házban is felcsendültek a Tankcsapda slágerei! - fotókkal, videóval!
Mik vannak! Egy bejelentkezés során szólta el magát Fejes Tamás.
A Tankcsapda már javában benne van az őszi, európai koncertkörútjában, legutóbb Antwerpenben léptek fel Lukács Laciék. Tegyük a szívünkre a kezünket, nem is Fejes Tamás lenne, ha a koncert előtt nem jelentkezett volna be az Instagram-oldalán egy humoros videóval.
Fejes Tamás a Fehér Házban? Igen, de nem egészen!
Antwerpenben járt a csapat, amikor az európai turné egyik koncerthelyszínére érve Fejes egyet gondolt és előkapta a telefonját egy gyors bejelentkezéshez: ha már megérkeztek, megmutatja a követőinek is, hol fognak fellépni. A nagy fehér épületet látva úgy fogalmazott:
Új sajtóhír: a Tankcsapda a Fehér Házban játszik!
A zenész nyilván viccelt, de ha valaki közelebbről is szemügyre venné a későbbi történéseket, a Tankcsapda Facebook-oldalán több fényképet is közzétettek az esti koncertről:
Fejes Tamás antwerpeni kalandjáról készült videót itt tudjátok megnézni:
