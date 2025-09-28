szeptember 28., vasárnap

Hűha!

34 perce

Hogy micsoda?! Már a Fehér Házban is felcsendültek a Tankcsapda slágerei! - fotókkal, videóval!

Címkék#debrecen#Fejes Tamás#Tankcsapda#koncert

Mik vannak! Egy bejelentkezés során szólta el magát Fejes Tamás.

Haon.hu

A Tankcsapda már javában benne van az őszi, európai koncertkörútjában, legutóbb Antwerpenben léptek fel Lukács Laciék. Tegyük a szívünkre a kezünket, nem is Fejes Tamás lenne, ha a koncert előtt nem jelentkezett volna be az Instagram-oldalán egy humoros videóval. 

Javában zajlik Fejes Tamás és a Tankcsapda európai turnéja
Javában zajlik Fejes Tamás és a Tankcsapda európai turnéja
Forrás: Napló-archív

Fejes Tamás a Fehér Házban? Igen, de nem egészen!

Antwerpenben járt a csapat, amikor az európai turné egyik koncerthelyszínére érve Fejes egyet gondolt és előkapta a telefonját egy gyors bejelentkezéshez: ha már megérkeztek, megmutatja a követőinek is, hol fognak fellépni. A nagy fehér épületet látva úgy fogalmazott:

Új sajtóhír: a Tankcsapda a Fehér Házban játszik!

A zenész nyilván viccelt, de ha valaki közelebbről is szemügyre venné a későbbi történéseket, a Tankcsapda Facebook-oldalán több fényképet is közzétettek az esti koncertről:

Fejes Tamás antwerpeni kalandjáról készült videót itt tudjátok megnézni:

Ajánljuk még:

 

