szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

15°
+26
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Helyi bulvár, celeb

1 órája

Új évaddal tér vissza a Kincsvadászok – vajon Fejes Tamás is újra a licitháborúk frontvonalába kerül?

Címkék#Kincsvadászok#Debrecen#Fejes Tamás

A TV2 sikeres műtárgy-kereskedő show-ja folytatódik.

Haon.hu

A TV2 népszerű műtárgy-kereskedő show-ja, a Kincsvadászok új évaddal tér vissza – írja a Ripost. A műsor, amelyben hétköznapi emberek próbálnak szerencsét különleges tárgyaikkal, két éve indult és azóta is nagy népszerűségnek örvend. A Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás már szerepelt a korábbi évadban, ahol számos jó üzletet üthetett nyélbe. Vajon most is folytatja?

Fejes Tamás itt ot lesz a Kincsvadászok új évadában?
Fejes Tamás itt ot lesz a Kincsvadászok új évadában?
Forrás:  MW-archív

„Nem tudunk már nélküle élni”

Katona Szandra, a produkció egyetlen női kereskedője a lapnak elmondta: ők maguk is nagyon várják a folytatást, hiszen a forgatás közben barátokká váltak a többi kereskedővel, és a közönség szeretete is sokat jelent számukra. 

Nem tudunk már nélküle élni

– fogalmazott a műsor jövőjéről.

Fejes Tamás is visszatér?

A szereplők közötti kapcsolat szorosabb, mint sokan gondolnák: rendszeresen tartják a kapcsolatot egymással, közös programokat szerveznek, sőt, baráti társaságként is összejárnak. A Hal a tortán forgatásán például mindannyian részt vettek – egy kivétellel. A debreceni Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa kimaradt a műsorból, amit a többiek nagyon hiányoltak.

A rajongók azonban megnyugodhatnak: Fejes és a többiek a Kincsvadászok következő évadában újra együtt lesznek, így ismét garantáltak a parázs licitháborúk és a különleges tárgyak körüli izgalmak.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu