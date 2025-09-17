Új évaddal tér vissza a Kincsvadászok – vajon Fejes Tamás is újra a licitháborúk frontvonalába kerül?

A TV2 népszerű műtárgy-kereskedő show-ja, a Kincsvadászok új évaddal tér vissza – írja a Ripost. A műsor, amelyben hétköznapi emberek próbálnak szerencsét különleges tárgyaikkal, két éve indult és azóta is nagy népszerűségnek örvend. A Tankcsapda dobosa, Fejes Tamás már szerepelt a korábbi évadban, ahol számos jó üzletet üthetett nyélbe. Vajon most is folytatja?

Fejes Tamás itt ot lesz a Kincsvadászok új évadában?

„Nem tudunk már nélküle élni”

Katona Szandra, a produkció egyetlen női kereskedője a lapnak elmondta: ők maguk is nagyon várják a folytatást, hiszen a forgatás közben barátokká váltak a többi kereskedővel, és a közönség szeretete is sokat jelent számukra.

Nem tudunk már nélküle élni

– fogalmazott a műsor jövőjéről.

Fejes Tamás is visszatér?

A szereplők közötti kapcsolat szorosabb, mint sokan gondolnák: rendszeresen tartják a kapcsolatot egymással, közös programokat szerveznek, sőt, baráti társaságként is összejárnak. A Hal a tortán forgatásán például mindannyian részt vettek – egy kivétellel. A debreceni Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa kimaradt a műsorból, amit a többiek nagyon hiányoltak.

A rajongók azonban megnyugodhatnak: Fejes és a többiek a Kincsvadászok következő évadában újra együtt lesznek, így ismét garantáltak a parázs licitháborúk és a különleges tárgyak körüli izgalmak.

