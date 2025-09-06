Gyönyörű szőke nő mellett tűnt fel Dzsudzsák Balázs - mutatjuk a fotót!

Válogatott mérkőzések vannak szeptember elején, így szünetelnek a Fizz Liga küzdelmei is. A Debreceni VSC az előkelő 3. helyen tanyázik, 6 forduló után 10 pontot gyűjtve. A Loki idei menetelésében hatalmas szerepe van a csapat 38 éves csapatkapitányának, Dzsudzsák Balázsnak is. A válogatottsági rekorder ebben a szezonban már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár. A DVSC vezére egy különleges helyről jelentkezett be, ugyanis egy régi ismerősével, Victoria Lopyrevával fotózkodott Dubajban.

Dzsudzsák Balázs és az orosz televíziós műsorvezető, Victoria Lopyreva Dubajban találkoztak

Forrás: Instagram/Victoria Lopyreva

Az orosz televíziós személyiség Instagram-sztorijában kiemeli, mindig jó, ha találkoznak, egyúttal üdvözletét küldi a magyaroknak. Victoria Lopyrevát 2003-ban Miss Russia címmel koronáztak meg, 2018-ban pedig a labdarúgó-világbajnokság hivatalos oroszországi nagykövete volt. Dzsudzsák Balázs és Victoria Lopyreva 2022 decemberében futott össze a középpályás és a korábbi orosz szépségkirálynő, arról a találkozásról itt írtunk: