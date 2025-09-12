szeptember 12., péntek

Erre a születésnapjára örökre emlékezni fog Dobó Ági

Merész lépés! Dobó Ági és férje örökre magukon viselik a nehéz időszaknak a nyomát.

Haon.hu

Dobó Ági és férje a debreceni modell 37. születésnapjára készített egyedi tetoválást. A szépségkirálynőnek nem volt egyszerű az elmúlt éve, ahogy fogalmazott: ez volt élete legtranszformatívabb éve. Tavaly a születésnapja előtt nem sokkal majdnem meghalt, életmentő műtéten eset át, utána pedig Costa Ricara költöztek – számolt be róla a Metropol.hu.

Dobó Ági és férje örökre magukon viselik a nehéz időszaknak a nyomát
Dobó Ági és férje örökre magukon viselik a nehéz időszaknak a nyomát
Forrás:  MW-archív

Dobó Ági és férje egyedi mintát készíttetett

A modell instagram bejegyzésében így fogalmazott:

Amíg "egyedül" voltam, rátaláltam a legbátrabb énemre, és legyőztem megannyi démonomat. Lehasogattam magamról terheket, és elkezdtem megtanulni meghúzni a határaimat. Nemet mondani úgy, hogy a lelkiismeretem se bántson... Magamat választani olyan helyzetekben, amelyekben korábban leghátra soroltam volna a saját vágyaimat.  Ez kegyetlenül nehéz sokszor. Súlyos döntéseket hoztam, viseltem a következményeit, sokszor pedig élveztem a gyümölcsét.  Sikerült többször, tartósan is JELEN lennem az életünkben, ezáltal olyan Anyukája lehettem a Fiaimnak, akire most iszonyatosan büszke vagyok, és amire talán pont az utolsó pillanatban került sor, mielőtt elindulnak anya szoknyája mellől a saját kis útjaikon... Befektettem életem leghosszabb megtérülésű, legnagyobb kockázatú, és legköltségesebb vállalásába. A gyermekeim jövőjébe, egy idegen országban, ahová éjszakánként álmaiban máig visszatérek, mert ott mindig nyugalomra, békére lelek. Ahová remélem hamarosan visszajutunk... A karjainkon pedig ennek a "történetnek" a Dani által megalkotott szimbólumát viseljük mától. Én is, és Férjem is. Mert minden egyes nap, amikor elbizonytalanodunk magunkban, tudjuk Kikért, és miért megyünk előre! 

