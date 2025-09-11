Kínos! Egy jegyet sem adtak el, le kellett mondani a Bódi tesók debreceni buliját

Ma már nincs olyan ember, aki ne ismerné a Bódi tesókat, akár a Facebookról, akár a TikTokról. A kezdetekkor túlárazottan próbáltak a köztudatba bekerülni, sikertelenül. Mai fejjel már tudják, hogy hibáztak, de tanultak belőle. A páros az TV2 Ázsia Expresszében pedig az emberi oldalukat is megmutathatja – olvasható a Bors oldalán.

Bódi tesók: ma már önmagukat adják

Jószívű, becsületes, hűséges, de csibész gyerekek is vagyunk

– jellemezte saját magukat Bódi Hunor a Hot! magazinnak.

A Bódi tesók boldog párkapcsolatokban élnek. Bódi Megyernek két kisgyermeke van, akik fontos részei a mindennapjainak.

Huszonöt évesen lettem apa. Életem legcsodásabb dolga, ami történhetett velem. Bár kicsit komolyabb lettem, mégis maradtam az a kis hülye gyerek, aki vagyok. Élvezetes így gyermekeket nevelni, mert nálam a nevelés nem merül ki a szigorban. Csak szeretem őket szívből

– magyarázta Megyer, aki kilenc éve van együtt a feleségével, a legnagyobb támaszával.

Hunor hét éve él párkapcsolatban. Ahogy mondta, az ő életében két ember van, akiért mindenét bármikor kész lenne meghalni: az egyik Megyer, a másik kedves Petra.

Szerelmeik tartották a Bódi tesókat a lelket, amikor feladták volna. Rögös úton jutottak el oda, ahol ma tartanak.

Az elején másokat másoltak a Bódi tesók

Meghirdettünk egy roadshow-t Miskolcra, Debrecenbe és Budapestre, de az első két helyszínt le kellett mondani: egyetlen jegy sem fogyott! Budapestre huszonöt ember jött el. De akkor még nem voltunk önmagunk, álarcot hordtunk, másokat másoltunk. Később rájöttünk, hogy ha merünk önmagunk lenni, akkor egyre több ember tud velünk azonosulni. Inkább utáljanak minket azért, akik vagyunk, mint hogy szeressenek azért, akik nem

– vélekedik a testvérpár a kezdetekről.

