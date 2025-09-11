szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepő!

1 órája

Kínos! Egy jegyet sem adtak el, le kellett mondani a Bódi tesók debreceni buliját

Címkék#Debrecen#Bódi#kezdet#roadshow

A debreceni rendezvényt is lemondtak az elején, mert nem érdekelte először a közösséget. Őszintén vallottak a kezdetekről a mára már ismert Bódi tesók.

Haon.hu

Ma már nincs olyan ember, aki ne ismerné a Bódi tesókat, akár a Facebookról, akár a TikTokról. A kezdetekkor túlárazottan próbáltak a köztudatba bekerülni, sikertelenül. Mai fejjel már tudják, hogy hibáztak, de tanultak belőle. A páros az TV2 Ázsia Expresszében pedig az emberi oldalukat is megmutathatja – olvasható a Bors oldalán.

Bódi tesók: ma már önmagukat adják
Bódi tesók: ma már önmagukat adják 
Forrás: TV2 / hot! magazin

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

Jószívű, becsületes, hűséges, de csibész gyerekek is vagyunk

 – jellemezte saját magukat Bódi Hunor a Hot! magazinnak.

A Bódi tesók boldog párkapcsolatokban élnek. Bódi Megyernek két kisgyermeke van, akik fontos részei a mindennapjainak.

Huszonöt évesen lettem apa. Életem legcsodásabb dolga, ami történhetett velem. Bár kicsit komolyabb lettem, mégis maradtam az a kis hülye gyerek, aki vagyok. Élvezetes így gyermekeket nevelni, mert nálam a nevelés nem merül ki a szigorban. Csak szeretem őket szívből 

– magyarázta Megyer, aki kilenc éve van együtt a feleségével, a legnagyobb támaszával.

Hunor hét éve él párkapcsolatban. Ahogy mondta, az ő életében két ember van, akiért mindenét bármikor kész lenne meghalni: az egyik Megyer, a másik kedves Petra.

Szerelmeik tartották a Bódi tesókat a lelket, amikor feladták volna. Rögös úton jutottak el oda, ahol ma tartanak.

Az elején másokat másoltak a Bódi tesók

Meghirdettünk egy roadshow-t Miskolcra, Debrecenbe és Budapestre, de az első két helyszínt le kellett mondani: egyetlen jegy sem fogyott! Budapestre huszonöt ember jött el. De akkor még nem voltunk önmagunk, álarcot hordtunk, másokat másoltunk. Később rájöttünk, hogy ha merünk önmagunk lenni, akkor egyre több ember tud velünk azonosulni. Inkább utáljanak minket azért, akik vagyunk, mint hogy szeressenek azért, akik nem

 – vélekedik a testvérpár a kezdetekről.

A fiúk sokat köszönhetnek párjaiknak. Azt, hogy pontosan hogyan is támogatták őket, kedveseik a Bors oldalán tudják elolvasni.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu