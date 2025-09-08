Hűha!
1 órája
Te is dobsz egy hátast, ha meglátod mire pattant fel Bódi Sylvi - videóval!
A kalandvágyó szíve ismét Horvátországba vitte az egykori nyuszilányt. Nem is Bódi Sylvi lenne, ha nem a habok között kapták volna lencsevégre.
Eljöttünk a szerelmemmel Horvátországba – számolt be róla közösségi oldalán Bódi Sylvi. Mint írja, tenger, naplementés siklások, romantika a Hold fényben. AFlite Ultraval a repülés teljesen új értelmet nyer! 49 liter tömör gyönyör!
A legújabb kalandjáról egy rövid videót is megosztott:
A legújabb kalandjáról egy rövid videót is megosztott:
