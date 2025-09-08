szeptember 8., hétfő

Hűha!

1 órája

Te is dobsz egy hátast, ha meglátod mire pattant fel Bódi Sylvi - videóval!

A kalandvágyó szíve ismét Horvátországba vitte az egykori nyuszilányt. Nem is Bódi Sylvi lenne, ha nem a habok között kapták volna lencsevégre.

Haon.hu

Eljöttünk a szerelmemmel Horvátországba – számolt be róla közösségi oldalán Bódi Sylvi. Mint írja, tenger, naplementés siklások, romantika a Hold fényben. AFlite Ultraval a repülés teljesen új értelmet nyer! 49 liter tömör gyönyör! 

Bódi Sylvi a horvát tengert hódította meg
Bódi Sylvi a horvát tengert hódította meg
Forrás: Facebook / Bódi Sylvi

A legújabb kalandjáról egy rövid videót is megosztott:

