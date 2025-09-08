Te is dobsz egy hátast, ha meglátod mire pattant fel Bódi Sylvi - videóval!

Eljöttünk a szerelmemmel Horvátországba – számolt be róla közösségi oldalán Bódi Sylvi. Mint írja, tenger, naplementés siklások, romantika a Hold fényben. AFlite Ultraval a repülés teljesen új értelmet nyer! 49 liter tömör gyönyör!

Bódi Sylvi a horvát tengert hódította meg

Forrás: Facebook / Bódi Sylvi

A legújabb kalandjáról egy rövid videót is megosztott:

