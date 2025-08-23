Nem viccel a debreceni „Hugh Hefner”: már épül a hatalmas Playboy-villa, ekkor nyithatja meg kapuit!

A II. kerület egyik csendesebb, mégis pazar panorámát nyújtó részén különleges építkezés zajlik – egy villa, ami már most legendává válhat. A projekt mögött nem más áll, mint a „Mr. Szabi”-ként ismert Szolnoki Szabolcs, akinek nem titkolt célja létrehozni a Playboy-villa budapesti megfelelőjét – számolt be róla a Bors.

Szolnoki Szabolcs elképzelt villája a Rózsadombon

Forrás: MW

Szolnoki Szabolcs nem viccelt

Mint írják, Mr. Szabi extravagáns életstílusa, szórakoztató médiaszereplései és merész nyilatkozatai már eddig is figyelemfelkeltők voltak, de úgy tűnik, most minden korábbi tervét felülmúlja. Az új villája nem csupán egy luxuslakás lesz, hanem egyfajta életérzés, egy exkluzív központ, ahol a hedonizmus és az esztétika kéz a kézben jár.

Ez nem csak egy ház, hanem egy életstílus megtestesítője. A magyar Playboy-villában a szabadság, a művészet és a gyönyör találkozik

– árulta el a Borsnak a TikTok sztár.

Piros lámpás negyed inspirálta

Mr. Szabi tervei már önmagukban is sokatmondóak: sok hálószoba, panorámás jakuzzi, beltéri medence, egy privát mozi és egy hangszigetelt klubhelyiség is helyet kap benne. A belső tér kialakítását külön koncepció mentén képzelte el a tulajdonos.

A hollandiai piros lámpás negyed inspirált. Onnan fogjuk hozatni a klasszikus erotikus témájú szobrokat, festményeket és enteriőr-elemeket. Ez nem csak egy lakóépület, hanem egy szakrális tér a gyönyörnek és az esztétikumnak

– nyilatkozta Mr. Szabi.

Arról, hogy pontosan hogyan is tervezi ezt kivitelezni Szolnoki Szabolcs és mikor nyitva a villa a Bors oldalán olvashatják.