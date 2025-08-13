augusztus 13., szerda

Bulvár, celeb

3 órája

Újra odaszúrt Szolnoki Szabolcsnak a Házasság első látásra sztárja

Címkék#bulvárhír#Házasság első látásra#Szolnoki Szabolcs#Debrecen

Hel Zoli ismét csipkelődve üzent a hajdú-bihari valóságshow-szereplőnek.

Haon.hu

Bár idén a Balaton partján tölti a nyarat, Hel Zoli, a Házasság első látásra egyik legismertebb szereplője nem tűnik szomorúnak. Közösségi oldalán sorra osztja meg a napsütéses fotókat és videókat: a magyar tengerből hirtelen Riviéra lesz, a fokhagymás lángos panorámával érkezik, a társaságban pedig olyan ismerős arcok tűnnek fel, mint Dávid Petra és Kovács Reni. A nyári jókedv azonban nemcsak a barátoknak, hanem régi „műsorbéli riválisának”, Szolnoki Szabolcsnak – azaz Mr. Szabinak – is szól – derült ki a Ripost cikkéből.

Nem ez az első beszólása Szolnoki Szabolcs felé

A Debrecenben született Szolnoki Szabolcs neve nemrég újra reflektorfénybe került, miután saját fejlesztésű potencianövelőt kezdett reklámozni. Erre reagálva Hel Zoli ironikus hangvételű üzenetet küldött neki:

Szolnoki Szabolcs, bevettem a bogyót, amit reklámozol. Elkezdtem zöldülni és dühös lenni – ez normális?”

Ez nem az első csipkelődő megjegyzés a két reality-szereplő között. A Bors korábban arról számolt be, hogy Hel Zoli kész kiállni magáért Szabival szemben.

Szurkálódásnak szánom a Szabis videóimat… a műsor alatt is oltogatott engem, ott nem vettem fel a kesztyűt, de most már érzek magamban annyi potenciált, hogy kiálljak magamért

 – mondta határozottan.

Úgy tűnik, a nyári napsütés és a balatoni hangulat mellett a régi rivalizálás is új erőre kapott, így a következő hetekben várhatóan nem maradnak el az újabb odaszúrások sem.

A történet itt azonban még nem ér véget, Hel Zoli üzenetét és a teljes cikket elolvashatod a Ripost oldalán.

