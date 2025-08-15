augusztus 15., péntek

Kőkemény

1 órája

Sidi padlót fogott? Ezt posztolták nemrég róla

Címkék#Sztárbox#Sidi#Sidlovics Gábor

A Tankcsapda egykori gitárosa folyamatosan úton van, egy percre sem áll meg. Kiderült, mivel tölti jelenleg Sidi az idejét.

Haon.hu

Márciusban az országot megrázta az a hír, hogy a népszerű gitáros, Sidlovics Gábor, vagy ahogy a legtöbben ismerik, Sidi és a Tankcsapda útjai elválnak. Sidi azóta több helyről is becsekkolt, szabadidejét utazással tölti. Júniusban érkezett a hír, hogy a gitáros életében újabb változások lesznek, mivel ringbe száll a Sztárbox 2025-ös évadában, nehézsúlyban. A felkészülést pedig Szabó Sándor Titusz fogja segíteni őt.

Kiderült mivel tölti jelenleg Sidi az idejét
Kiderült mivel tölti jelenleg Sidi az idejét
Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor

Keményen edz Sidi a Sztárboxra

Szabados György kollégánk nyáron sem pihen, Sidivel edz, aki a Sztárbox-ra készül – számolt be róla a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar. Az edzésről egy közös képet is posztoltak.

Keményen készül Sidi a Sztárboxra
Forrás: Facebook / Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar

