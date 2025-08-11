augusztus 11., hétfő

Bulvár

2 órája

Ki számított erre? Itt bukkant fel Sidi

Nagyon ráfért a zenészre a pihenés. Sidi ráadásul nem is akárhol járta a természetet

Haon.hu

Sidi, azaz Sidlovics Gábor nem tud leállni, folyamatosan pörög azóta is, hogy elváltak az ő és a Tankcsapda útjai. A zenész hamarosan indul a Sztárboxban, így a napjai az edzések miatt is be vannak táblázva, ám a hétvégét a gyerekeivel töltötte. 

Sidi a hétvégét a Mátrában töltötte
Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi
Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi 

Sidi a közösségi oldalán számolt be róla, hogy úgy érezte kicsit most ki kell mozdulnia a barlangjából, szóval a gyerekeivel a Mátra környékén töltötték a hétvégét. 

Egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár
Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi 

Mint írta:

egy kis megfázás múlt hétről beragadt és persze minden nap ráedzettem  így hétvégén pihenésre lettem ítélve, szóval most csak kocsival barangoltunk, de kimondottan jót tett! Azért egy kis szaunát is becsempésztem. Jöhet a kövi hét!

– olvasható a posztban.

