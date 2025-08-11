2 órája
Ki számított erre? Itt bukkant fel Sidi
Nagyon ráfért a zenészre a pihenés. Sidi ráadásul nem is akárhol járta a természetet
Sidi, azaz Sidlovics Gábor nem tud leállni, folyamatosan pörög azóta is, hogy elváltak az ő és a Tankcsapda útjai. A zenész hamarosan indul a Sztárboxban, így a napjai az edzések miatt is be vannak táblázva, ám a hétvégét a gyerekeivel töltötte.
Sidi a közösségi oldalán számolt be róla, hogy úgy érezte kicsit most ki kell mozdulnia a barlangjából, szóval a gyerekeivel a Mátra környékén töltötték a hétvégét.
Mint írta:
egy kis megfázás múlt hétről beragadt és persze minden nap ráedzettem így hétvégén pihenésre lettem ítélve, szóval most csak kocsival barangoltunk, de kimondottan jót tett! Azért egy kis szaunát is becsempésztem. Jöhet a kövi hét!
– olvasható a posztban.
