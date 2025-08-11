Ki számított erre? Itt bukkant fel Sidi

Sidi, azaz Sidlovics Gábor nem tud leállni, folyamatosan pörög azóta is, hogy elváltak az ő és a Tankcsapda útjai. A zenész hamarosan indul a Sztárboxban, így a napjai az edzések miatt is be vannak táblázva, ám a hétvégét a gyerekeivel töltötte.

Sidi a hétvégét a Mátrában töltötte

Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi

Sidi a közösségi oldalán számolt be róla, hogy úgy érezte kicsit most ki kell mozdulnia a barlangjából, szóval a gyerekeivel a Mátra környékén töltötték a hétvégét.

Egy kis kikapcsolódás mindenkinek jár

Forrás: Facebook / Sidlovics Gábor Sidi

Mint írta:

egy kis megfázás múlt hétről beragadt és persze minden nap ráedzettem így hétvégén pihenésre lettem ítélve, szóval most csak kocsival barangoltunk, de kimondottan jót tett! Azért egy kis szaunát is becsempésztem. Jöhet a kövi hét!

– olvasható a posztban.

