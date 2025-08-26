1 órája
Erre nem számítottunk! Hatalmas bejelentést tett Megyeri Csilla, teljesen megváltozik az élete - fotóval!
Nem rejtegette tovább a titkát a debreceni influencer. Megyeri Csilla és kedvese rengeteg gratulációt kapnak.
Hatalmas örömhírt jelentett be Megyeri Csilla: a debreceni influencer ugyanis babát vár kedvesével, Nicola Sarciával. A divatikon a hírt Instagram-oldalán osztotta meg - írja a Metropol.
Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának. Hálásan köszönjük ezt az áldást! Várunk nagyon pici manó
- írja a bejegyzésében Megyeri Csilla. A kis csöppség várhatóan jövő februárban érkezik a családba.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!
A poszt alatt özönlenek a gratulációk, többek között Kulcsár Edina, Rubint Réka, valamint Horváth Éva is gratulált a bővülő családhoz.
Ez is érdekelhet:
Bezár egy népszerű Lidl áruház Hajdú-Biharban! Megkérdeztük, miért döntött így az áruházlánc
Rettenetes, mit csinált ez az autós Debrecenben! Te is nagyon kiakadnál rá? – videóval