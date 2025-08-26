Erre nem számítottunk! Hatalmas bejelentést tett Megyeri Csilla, teljesen megváltozik az élete - fotóval!

Hatalmas örömhírt jelentett be Megyeri Csilla: a debreceni influencer ugyanis babát vár kedvesével, Nicola Sarciával. A divatikon a hírt Instagram-oldalán osztotta meg - írja a Metropol.

Gólyahír: Megyeri Csilla babát vár

Forrás: MW-archív

Szeretnénk veletek is megosztani a mi kis (17 hetes) titkunkat: egy csodálatos angyalka van úton hozzánk, aki minket választott az édesanyukájának és az édesapukájának. Hálásan köszönjük ezt az áldást! Várunk nagyon pici manó

- írja a bejegyzésében Megyeri Csilla. A kis csöppség várhatóan jövő februárban érkezik a családba.

Megyeri Csilla és kedvese, Nicola Sarcia, valamint a harmadik családtag

Forrás: Instagram/Megyeri Csilla

A poszt alatt özönlenek a gratulációk, többek között Kulcsár Edina, Rubint Réka, valamint Horváth Éva is gratulált a bővülő családhoz.

