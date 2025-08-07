3 órája
Hoppá! Ezzel foglalkozik Tenerifén Debrecen országosan elismert rocksztárja! – fotókkal
Közel két éve hagyta el az országot a debreceni énekes, aki a napokban a Haonnak számolt be mindennapjairól. A népszerű zenész, Koroknai Árpád a tenerifei életéről beszélt.
Koroknai Árpád közel 2 éve él Tenerifén
Forrás: Koroknai Árpád-archív
Közel két éve él családjával együtt Tenerifén Koroknai Árpád „Kori”, aki tavaly nyár végén beszámolt nekünk a döntésének okairól és zenei jövőképéről. Úgy gondoltunk, idén is felkeressük a debreceni énekest, és arra kértük, adjon számunkra betekintést mindennapjaiba. Ossza meg velünk, milyen az élet az „örök nyár” szigetén, Tenerifén.
Koroknai Árpád Tenerifén él
Koroknai Árpád élete az elmúlt egy évben beállt arra a tempóba, amiben hosszú távon is jól érzi magát. Számára egyébként is az volt a legfontosabb, hogy harmóniában éljen, ezt pedig Tenerifén megadatott neki és családjának.
Ingatlanközvetítéssel, azok bérbeadásával és értékesítésével foglalkozunk kint, és tényleg úgy látjuk, hogy ez hosszú távon is működni fog. Egyre több ingatlan sikerült értékesítenünk, és természetesen ezeknek az üzemeltetését is mi csináljuk. Természetesen a zene is ugyanúgy része az életemnek, ahogy eddig, sőt, már a Kanári-szigeteken is felléptem
– fogalmazott Kori.
A szigeten is zenész Kori
Mint elmondta, idén a Zorallal sűrűre sikeredett a program, de ősztől, illetve a következő szezonban próbál nagyobb hangsúlyt fektetni saját zenekarára is.
Mindemellett egy nagyon jó barátommal, Leskó Gáborral elkezdtünk egy közös projektet, egyelőre még duóban, de tervben van, hogy összehozunk egy formációt, és teljes zenekarral lépünk fel Tenerifén. Szeptember végén, október elején kezdjük a próbákat, és utána elkezdünk koncertezni a szigeten. Szerencsére itt a legtöbb helyen élőzene van, itt most a hotelekről, bárokról beszélek. De vannak nagyobb koncerttermek is, és a lényeg az, hogy itt azért sokkal nagyobb igény van az élőzenére, mint nálunk, tehát egy standard szórakozóhelyen is. Tehát azért van kihívás bőben, mert itt most nulláról kell kezdeni. Itt senkit nem érdekel az, hogy én otthon mennyire vagyok sikeres, vagy mennyire voltam sikeres, itt csak a tehetségem és a teljesítményem számít
– nyomatékosította. Az énekes elmondta, szerencsére eddig nagyon pozitívak a visszajelzések, nyilván a közönségnek a magyar része azért ismeri a munkásságát, de a külföldiek azok abszolút nem.
– Öröm azt látni, hogy így is célba ér a produkciónk. A spanyol nyelvet most már elkezdtem egy kicsit intenzíven tanulni, mert azt látom, hogy az angollal az alap zenei környezetben el lehet boldogulni, de egy hivatalban egyszerűen muszáj a spanyolt tudni, mert anélkül nem lehet bizonyos ügyeket intézni – mutatott rá.
Csodálatos környezetben élnek
Kori és családja gyönyörű környezetben élnek, van egy 35 négyzetméteres teraszuk, ahonnan látják a hegyeket és az óceánt is. Az énekes úgy fogalmazott, számára hihetetlenül nyugtató az egész környék.
A gyerekek most is kint játszanak az utcán. Úgymond egy zsákutcában élünk, ahová tényleg csak az jön be, aki itt lakik, és így nyugodtan kint tudnak focizni a gyerekek. Továbbá, amit nagyon imádok, hogy gondolunk egyet, és 15 perc alatt lent vagyunk az óceánparton. Ha úgy döntünk, akár minden egyes nap tudunk nyaralni. Teljes békességben élünk, az emberek szeretik egymást
– jegyezte meg. Hozzátette, rengeteg barátjuk, ismerősük látogatja meg őket kint, szinte többet találkoznak otthoni cimboráikkal, mint amikor Magyarországon éltek.
Imádják az életüket, és Kori reméli, még rengeteg szép élményt és lehetőséget tartogat számukra a sziget.
