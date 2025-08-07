Hoppá! Ezzel foglalkozik Tenerifén Debrecen országosan elismert rocksztárja! – fotókkal

Közel két éve él családjával együtt Tenerifén Koroknai Árpád „Kori”, aki tavaly nyár végén beszámolt nekünk a döntésének okairól és zenei jövőképéről. Úgy gondoltunk, idén is felkeressük a debreceni énekest, és arra kértük, adjon számunkra betekintést mindennapjaiba. Ossza meg velünk, milyen az élet az „örök nyár” szigetén, Tenerifén.

Koroknai Árpád fia, Levi is imád Tenerfién élni

Koroknai Árpád élete az elmúlt egy évben beállt arra a tempóba, amiben hosszú távon is jól érzi magát. Számára egyébként is az volt a legfontosabb, hogy harmóniában éljen, ezt pedig Tenerifén megadatott neki és családjának.

Ingatlanközvetítéssel, azok bérbeadásával és értékesítésével foglalkozunk kint, és tényleg úgy látjuk, hogy ez hosszú távon is működni fog. Egyre több ingatlan sikerült értékesítenünk, és természetesen ezeknek az üzemeltetését is mi csináljuk. Természetesen a zene is ugyanúgy része az életemnek, ahogy eddig, sőt, már a Kanári-szigeteken is felléptem

– fogalmazott Kori.

A szigeten is zenész Kori

Mint elmondta, idén a Zorallal sűrűre sikeredett a program, de ősztől, illetve a következő szezonban próbál nagyobb hangsúlyt fektetni saját zenekarára is.

Mindemellett egy nagyon jó barátommal, Leskó Gáborral elkezdtünk egy közös projektet, egyelőre még duóban, de tervben van, hogy összehozunk egy formációt, és teljes zenekarral lépünk fel Tenerifén. Szeptember végén, október elején kezdjük a próbákat, és utána elkezdünk koncertezni a szigeten. Szerencsére itt a legtöbb helyen élőzene van, itt most a hotelekről, bárokról beszélek. De vannak nagyobb koncerttermek is, és a lényeg az, hogy itt azért sokkal nagyobb igény van az élőzenére, mint nálunk, tehát egy standard szórakozóhelyen is. Tehát azért van kihívás bőben, mert itt most nulláról kell kezdeni. Itt senkit nem érdekel az, hogy én otthon mennyire vagyok sikeres, vagy mennyire voltam sikeres, itt csak a tehetségem és a teljesítményem számít

– nyomatékosította. Az énekes elmondta, szerencsére eddig nagyon pozitívak a visszajelzések, nyilván a közönségnek a magyar része azért ismeri a munkásságát, de a külföldiek azok abszolút nem.