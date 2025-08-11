Korda György olyat tett a színpadon Kabán, amit a közönség is megkönnyezett! - videóval

A debreceni származású Balázs Klári és Korda György több évtizede alkotnak elválaszthatatlan páros úgy a színpadon, mint azon túl. Az énekesnő szerdán már a 73. életévét töltötte, mégis töretlen lelkesedéssel adnak koncertet férjével szerte az országban. Szombaton a Kabai Káposztás Napok egyik sztárvendége volt a páros, ahol rengeteg rajongó énekelte velük a Repteret. Azonban volt egy különleges előadás is a műsor során...

Balázs Klári megható meglepetést kapott a férjétől, Korda Györgytől Kabán

Forrás: Facebook/Korda György és Balázs Klári

Az örökifjú Gyuri bácsi ugyanis egy megható verssel kedveskedett szíve választottjának a színpadon a koncert során. A közönség hatalmas tapsviharban tört ki a szavalat után. Nézd meg te is az alábbi videóban Korda György szerelmi vallomását:

Több politikus is felköszöntötte Balázs Klárit születésnapja alkalmából a koncert közben

Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője közösségi oldalán osztotta meg, hogy a koncert közben Szegi Emmával, Kaba polgármesterével, valamint Pajna Zoltánnal, a vármegyei közgyűlés elnökével közösen köszöntötték fel a művésznőt.

Bodó Sándor, Pajna Zoltán és Szegi Emma is felköszöntötte Balázs Klárit

Forrás: Facebook/Bodó Sándor

