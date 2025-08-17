31 perce
Szívszorító képeket posztolt Kathi Béla özvegye
Salamon Dia, a testépítő özvegye megható fotóval emlékezik. Kathi Béla tragikus hirtelenséggel, július 31-én hunyt el.
Tragikus hirtelenséggel július 31-én hunyt el Kathi Béla
Forrás: Instagram / Kathi Béla
Augusztus elején érkezett a hír, hogy balesetben elhunyt Kathi Béla, világbajnok testépítő, halála megrázta Hajdú-Bihart. Kathi Béla Hajdúböszörményben született 1979. május 4-én. Pályafutása során sokféle sportban kipróbálta magát: küzdősportokban, atlétikában, majd az erőemelés következett, volt junior és felnőtt országos bajnok erőemelésben és fekvenyomásban, utóbbiban Európa-bajnokságot is nyert. Páratlan életének főbb állomásait a Wikipédia oldala is őrzi.
Kathi Béla özvegye, Salamon Dia szívszorító fotóval emlékezett meg
A testépítőnő korábban szívbemarkoló sorokkal búcsúzott el férjétől. A napokban pedig az Instagram-oldalára posztolt képeket, amelyeken egykori párjával és közös gyermekkel is láthatóak.
A bejegyzéshez több hozzászólás is érkezett, többen is támogatásukat fejezték ki:
Sok erőt kitartást kívánok, hogy ezt fel tudjad dolgozni!
– írta egy követő.
Végtelenül szomorú, ami történt, annyira sajnálom. Drága gyermek szeretett édesapja és a te imádott párod, rengeteg ember példaképe... felfoghatatlan. Nagyon sok erőt kívánok.
– jegyezte meg egy másik kommentelő.
