Szívszorító

31 perce

Szívszorító képeket posztolt Kathi Béla özvegye

Salamon Dia, a testépítő özvegye megható fotóval emlékezik. Kathi Béla tragikus hirtelenséggel, július 31-én hunyt el.

Haon.hu
Szívszorító képeket posztolt Kathi Béla özvegye

Tragikus hirtelenséggel július 31-én hunyt el Kathi Béla

Forrás: Instagram / Kathi Béla

Augusztus elején érkezett a hír, hogy balesetben elhunyt Kathi Béla, világbajnok testépítő, halála megrázta Hajdú-Bihart. Kathi Béla Hajdúböszörményben született 1979. május 4-én. Pályafutása során sokféle sportban kipróbálta magát: küzdősportokban, atlétikában, majd az erőemelés következett, volt junior és felnőtt országos bajnok erőemelésben és fekvenyomásban, utóbbiban Európa-bajnokságot is nyert. Páratlan életének főbb állomásait a Wikipédia oldala is őrzi.

Kathi Béla tragikus hirtelenséggel, július 31-én hunyt el.
Kathi Béla tragikus hirtelenséggel, július 31-én hunyt el.
Forrás: Instagram / Kathi Béla

Kathi Béla özvegye, Salamon Dia szívszorító fotóval emlékezett meg

A testépítőnő korábban szívbemarkoló sorokkal búcsúzott el férjétől. A napokban pedig az Instagram-oldalára posztolt képeket, amelyeken egykori párjával és közös gyermekkel is láthatóak.

A bejegyzéshez több hozzászólás is érkezett, többen is támogatásukat fejezték ki:

Sok erőt kitartást kívánok, hogy ezt fel tudjad dolgozni! 

– írta egy követő.

Végtelenül szomorú, ami történt, annyira sajnálom. Drága gyermek szeretett édesapja és a te imádott párod, rengeteg ember példaképe... felfoghatatlan. Nagyon sok erőt kívánok.

– jegyezte meg egy másik kommentelő.

