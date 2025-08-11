augusztus 11., hétfő

Kamionos találkozó

1 órája

A népszerű DJ-nek olyan élménye volt a hajdú-bihari bulin, amit egy életre nem felejt el

Címkék#Kamionos Találkozó#dj#Hajdúszoboszló

A Sziget Fesztivál helyett választotta a hajdú-bihari rendezvényt a népszerű DJ. Idén is hatalmas buli volt a Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozón.

Haon.hu

Idén már 14. alkalommal rendezték meg a Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozó, amely az egyik legnagyobb ilyen jellegű esemény az országban. Augusztus 7-e és 10-e között kamionosok, szakértők és érdeklődők gyűltek össze a fürdőváros repülőterén, hogy tapasztalatokat cseréljenek és egy kis kikapcsolódásra is sort kerítsenek.

A Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozón lépett fel a népszerű DJ
A Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozón lépett fel a népszerű DJ
Forrás: Facebook / HAMVAI.P.G. FUN CLUB

A rendezvényen számos előadó tette színesebbé a találkozót, többek között fellépett egy népszerű lemezlovas, HAMVAI.P.G. A DJ, aki közösségi oldalán osztotta meg, hogy szintén részt vett az ország egyik legnagyobb kamionos buliján, 90 percig szórakoztatta a fürdővárosi közönséget. A lemezlovas, mint írja, először a Sziget Fesztiválra akart menni, de mégis a hajdú-bihari fellépést választotta, amely felejthetetlen volt számára:

A szívem nagyon húzott de az agyam és a kötelességtudat ezt felülírta és a végén mégiscsak a szívem kapott olyat amit nem kellett volna kihagynom…

Fergeteges hangulat volt a Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozón

Péntek este hatalmas felvonulással indult a találkozó Hajdúszoboszlón. Az ország minden tájáról érkeztek kamionok:

Szombaton is kilátogattunk a rendezvényre, ahol rengeteg érdeklődővel találkozhattunk, valamint csodamasinákat találtunk:

A Haon fotósa szombat este is vissztért a bulira:

Ilyen volt a szombat este a XIV. Kamionos Találkozón Hajdúszoboszlón

Fotók: Tóth Imre

Videón is megörökítettük a fergeteges szombati bulit:

Ajánljuk még:

 

