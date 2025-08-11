1 órája
A népszerű DJ-nek olyan élménye volt a hajdú-bihari bulin, amit egy életre nem felejt el
A Sziget Fesztivál helyett választotta a hajdú-bihari rendezvényt a népszerű DJ. Idén is hatalmas buli volt a Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozón.
Idén már 14. alkalommal rendezték meg a Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozó, amely az egyik legnagyobb ilyen jellegű esemény az országban. Augusztus 7-e és 10-e között kamionosok, szakértők és érdeklődők gyűltek össze a fürdőváros repülőterén, hogy tapasztalatokat cseréljenek és egy kis kikapcsolódásra is sort kerítsenek.
A rendezvényen számos előadó tette színesebbé a találkozót, többek között fellépett egy népszerű lemezlovas, HAMVAI.P.G. A DJ, aki közösségi oldalán osztotta meg, hogy szintén részt vett az ország egyik legnagyobb kamionos buliján, 90 percig szórakoztatta a fürdővárosi közönséget. A lemezlovas, mint írja, először a Sziget Fesztiválra akart menni, de mégis a hajdú-bihari fellépést választotta, amely felejthetetlen volt számára:
A szívem nagyon húzott de az agyam és a kötelességtudat ezt felülírta és a végén mégiscsak a szívem kapott olyat amit nem kellett volna kihagynom…
Fergeteges hangulat volt a Hajdúszoboszlói Kamionos Találkozón
Péntek este hatalmas felvonulással indult a találkozó Hajdúszoboszlón. Az ország minden tájáról érkeztek kamionok:
Szombaton is kilátogattunk a rendezvényre, ahol rengeteg érdeklődővel találkozhattunk, valamint csodamasinákat találtunk:
A Haon fotósa szombat este is vissztért a bulira:
Ilyen volt a szombat este a XIV. Kamionos Találkozón HajdúszoboszlónFotók: Tóth Imre
Videón is megörökítettük a fergeteges szombati bulit:
