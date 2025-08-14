Klippremier
1 órája
Megjelent Josh és Betti legújabb dala!
Egyedi környezetben forgatta Josh és Betti a legújabb számukhoz a klipet.
Megjelent Josh és Betti legújabb slágergyanús száma – számolt be róla közösségi oldalán Gábor Betti. 2021-ben vált ki a debreceni énekesnő a Desperado zenekarból, Josh pedig a szintén népszerű Josh és Jutta formációból. Ezt követően megalakult a Josh és Betti előadópáros.
Hallgasd meg te is a legújabb számot:
