Megjelent Josh és Betti legújabb dala!

Megjelent Josh és Betti legújabb slágergyanús száma – számolt be róla közösségi oldalán Gábor Betti. 2021-ben vált ki a debreceni énekesnő a Desperado zenekarból, Josh pedig a szintén népszerű Josh és Jutta formációból. Ezt követően megalakult a Josh és Betti előadópáros.

Megjelent Josh és Betti legújabb száma

Forrás: YouTube

Hallgasd meg te is a legújabb számot:

