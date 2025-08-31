Újabb tévésztár születik? Az újlétai Szűcs András a Házasodna a gazdában keresi a szerelmet

Szeptember 1-jén indul a Házasodna a gazda nyolcadik évada, öt gazda és három gazdaasszony szerelmi vívódásait, megható pillanatait követhetik figyelemmel a nézők. Az RTL párkereső műsorának ezúttal is Nádai Anikó lesz a háziasszonya, aki a korábbi évadokban is többször tartotta a lelket a szereplőkben.

A Házasodna a gazda újlétai szereplője, Szűcs András is az igazit keresi a műsorban

Forrás: RTL

Házasodna a gazda 2025

Korábbi cikkünkből már kiderült, egy hajdú-bihari férfi is „harcba száll” a szerelemért. Szűcs András tormatermelőként dolgozik Újlétán.

A 33 éves gazda romantikus alkat, hosszú párkapcsolatai voltak és egyszer már a leánykérésig is eljutott akkori párjával, de az esküvő végül elmaradt, mert szakítottak. Kihűlt a kapcsolatuk, a kémia is eltűnt közöttük, ezért most nagyon várja, hogy valaki elrabolja a szívét.

A Házasodna a gazda Facebook-oldalon az utóbbi hetekben már egyre több infót osztanak meg a gazdákról, illetve az is jól látszik, Szűcs András már most nagy népszerűségnek örvend. András romantikus, életvidám tormatermelő, aki hisz a jelekben: a kézfogásban, a szemkontaktusban, a mosolyban. Olyan társat keres, aki ápolt, őszinte és készen áll egy igazi kapcsolatra.

