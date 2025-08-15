augusztus 15., péntek

2 órája

Új bandában tűnt fel Fejes Tamás, illusztris társaság jött össze, az biztos - fotóval!

Csak kapkodjuk a fejünket! Mutatjuk, kikkel bandázott együtt Fejes Tamás.

Haon.hu

Nem semmi brigádhoz csatlakozott Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa csütörtökön – derült ki Rákóczi Ferenc rádiós műsorvezető Facebook-ra közzétett bejegyzéséből. A társaság Dodor Kanyarodás Képzésén vettek részt. A több mint 200 ezer követővel rendelkező férfi kurzusainak célja, hogy még jobban elsajátítsák a biztonságos motorozás alapjait.

Illusztris társasággal motorozott együtt Fejes Tamás
Illusztris társasággal motorozott együtt Fejes Tamás
Forrás: Facebook/Rákóczi Ferenc

Válogatott brigád járt ma a Kanyarodás Képzésen. Remélem hasznos infót is sikerült átadnom

- írta viccesen a bejegyzéshez Dodor. 

Végül nem lett baj. Kösz az okosságot Dodor, most minden összezavarodott, de leszünk még jók is

- közölte saját oldalán Rákóczi Ferenc. A társasággal tartott még többek között Sárközi Ákos Michelin-csillagos séf, Buza Sándor rádiós műsorvezető, valamint Virsinszki Zoltán előadó.

