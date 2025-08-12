augusztus 12., kedd

Klára névnap

26°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez igen!

2 órája

Már meg sem lepődünk, hol kötött ki a nyaralásán Fejes Tamás! – videóval!

Címkék#debrecen#Fejes Tamás#sztár

Ennél férfiasabb elfoglaltságot aligha választhatott volna magának. Fejes Tamás ráadásul gimnazista fiát is magával vitte a különleges kalandra.

Haon.hu

„Élménykovácsolás, hogy ne unatkozzak” – ennyit írt mindössze hétfőn megjelent, hivatalos közösségi oldalára feltöltött videójához Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa. A bejegyzésében elhelyezett hashtagek azonban beszédesek volt, a műgyűjtő üzletember a család és a pihenés szavakkal címkézte posztját. Könnyen lehet, hogy egy családi nyaralás alkalmával jött meg a kedvük gimnazista fiával, Milánnal, hogy kipróbáljanak valami újat, ennél férfiasabb dolgot ráadásul aligha találhattak volna: kovácsműhelybe látogatott a Fejes család.

Ennél férfiasabb elfoglaltságot aligha választhatott volna magának Fejes Tamás
Ennél férfiasabb elfoglaltságot aligha választhatott volna magának Fejes Tamás
Fotó: Czinege Melinda

Fejes Tamás kezében a kalapács is jól állt, ráadásul a videó vége felé az is jól látszik, a zenész 16 éves fia, Milán is csapott párat az üllőre, édesapjával együtt próbálták ki ezt az értékes és különleges, régi mesterséget. 

Videón Fejes Tamásék kovácsműhelyes kalandja:

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a haon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu