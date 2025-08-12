Már meg sem lepődünk, hol kötött ki a nyaralásán Fejes Tamás! – videóval!

„Élménykovácsolás, hogy ne unatkozzak” – ennyit írt mindössze hétfőn megjelent, hivatalos közösségi oldalára feltöltött videójához Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa. A bejegyzésében elhelyezett hashtagek azonban beszédesek volt, a műgyűjtő üzletember a család és a pihenés szavakkal címkézte posztját. Könnyen lehet, hogy egy családi nyaralás alkalmával jött meg a kedvük gimnazista fiával, Milánnal, hogy kipróbáljanak valami újat, ennél férfiasabb dolgot ráadásul aligha találhattak volna: kovácsműhelybe látogatott a Fejes család.

Ennél férfiasabb elfoglaltságot aligha választhatott volna magának Fejes Tamás

Fotó: Czinege Melinda

Fejes Tamás kezében a kalapács is jól állt, ráadásul a videó vége felé az is jól látszik, a zenész 16 éves fia, Milán is csapott párat az üllőre, édesapjával együtt próbálták ki ezt az értékes és különleges, régi mesterséget.

Videón Fejes Tamásék kovácsműhelyes kalandja:

