Dzsudzsák Balázs

27 perce

Majdnem lakást veszel annak az órának az árából, amit villantott Dzsudzsák Balázs

A világ egyik leghíresebb gyártójának egyik mesterművét választotta.

Haon.hu
Forrás: DVSC / Facebook

Még a Puskás Akadémia elleni győztes bajnoki előtt készült egy kép a felcsúti Pancho Arénában Dzsudzsák Balázsról, a Debreceni VSC klasszisáról. A fotó első pillantásra megragadja az ember figyelmét – hiszen nemcsak a Loki csapatkapitánya mosolygott rajta magabiztosan, hanem a csuklóját ékesítő luxusóra is rögtön magára vonta a figyelmet.

Forrás: DVSC / Facebook

A Beszéljünk az órákról Facebook-oldal utána is járt, mit ékesítette a Loki csapatkapitányának kezét. A videóból kiderült, hogy az óra sajátosságai – dombornyomott szíj és számlap, alapvetően köralakú, mégis szögletesített lünetta, visszafogott arabszámos számlap – árulkodóak, a sokszor extravagáns futballista ezúttal egy Patek Philippe Aquanaut órát hordott, abból is a Rose Gold kiadást. Ezt a modellt a márka 2009 óta gyártja, jelenlegi piaci ára nagyjából 25 millió forint.

