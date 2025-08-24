Szorongás, étvágytalanság, ingerültség jellemezte Dobó Ági mindennapjait

Megható képekkel és üzenettel számolt be az elmúlt, izgalmakkal teli időszakról Dobó Ági – számolt be róla a Bors. Mint írják, szorongás, étvágytalanság, ingerültség: ezekkel a szavakkal írta körül a debreceni sztáranyuka a vizsgaidőszakot, ami nem volt éppen könnyű a fiai számára.

Nehéz időszakon van túl Dobó Ági családja

Az elmúlt napokban egy teljesen új érzéssel ismerkedtem meg. Az a mondás jutott eszembe, amit az anyává válásom idején olvastam, hogy szülőnek lenni azt jelenti, a szíved a testeden kívül dobog. Ez a mondás számomra most nyert igazán értelmet. Úgy izgulni valakiért, hogy tudod, te már az adott szituációban tehetetlen vagy, nincs ráhatásod, egyszerűen sokkoló volt számomra

- írta Instagram-oldalán a modell.

Bár a vizsgákon nem az ő teljesítményét értékelték, Dobó Ági úgy élte meg az egészet, mint minden egyetemi vizsgáját: szorongással, étvágytalansággal és ingerültséggel, csak kicsit hatványozottabban.

