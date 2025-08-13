3 órája
Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc
Műtéti beavatkozásra is szükség volt. Demjén Ferenc több koncertje is elmarad.
Demjén Ferenc balesetet szenvedett. Otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncerteket más időpontban rendezik meg - írja a menedzsmentje az énekes közösségi oldalán.
Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!
- tették hozzá.
Az énekesnek ebben a hónapban még több koncertje lett volna Bugyin, Mosonmagyaróváron, Gyálon, valamint Komárno-n.
A Kossuth-díjas énekes legutóbb április 26-án lépett fel Debrecenben a Nincs Középút című koncertjével. Az eseményt a Főnix Arénában tartották meg.
