Demjén Ferenc balesetet szenvedett. Otthonában felsőcombtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége. Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncerteket más időpontban rendezik meg - írja a menedzsmentje az énekes közösségi oldalán.

Súlyos balesetet szenvedett Demjén Ferenc

Forrás: MW-archív

Az ima támogatásokért és a szimpátia üzenetekért hálásak vagyunk!

- tették hozzá.

Az énekesnek ebben a hónapban még több koncertje lett volna Bugyin, Mosonmagyaróváron, Gyálon, valamint Komárno-n.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Haon.hu Google News oldalán is!

A Kossuth-díjas énekes legutóbb április 26-án lépett fel Debrecenben a Nincs Középút című koncertjével. Az eseményt a Főnix Arénában tartották meg.

Ajánljuk még: