Az egykori valósághős, VV Piros bepasizott: Mutatjuk a 10 évvel fiatalabb párját! – fotóval!

Néhány hónapja a Haon podcast-stúdiójában vendégeskedett a debreceni influencer, Varga Piroska, akit leginkább a Való Világ 11. évadából ismerhet a nagyközönség, ahol VV Pirosként vitt színt a luxusvilla életébe. De emellett más televíziós produkciókban is láthattuk, megismerhettük például főzőtudását, valamint az OnlyFansen is megcsodálhattuk a gyönyörű, fiatal nő formáit. Piroska egyébként már Budapesten él, de rendszeresen hazautazik családjához a cívisvárosba. Azonban most nem a munkája, sokkal inkább a magánélete kerül górcső alá, ugyanis a szőke szépség bepasizott.

Varga Piroska és párja, Konyecsni Lionel

Forrás: Varga Piroska/Instagram

Varga Piroska párja Konyecsni Lionel

Az egykori valósághős Instagram-oldalán mutatta meg párját, Konyecsni Lionelt, aki 10 évvel fiatalabb szerelménél. Telefonon utolértük Varga Piroskát, aki megosztotta velünk, a villa óta ez az első komoly kapcsolata.

Egy közös barát születésnapján találkoztunk, akkor még igazából nem volt semmi érdemleges. Nem sokkal később ismét felutazott Budapestre, találkoztunk, és kialakult közöttünk egyfajta vonzalom. De szép lassan történt mindent, egy idő után pedig mindketten többet kezdtünk érezni a másik iránt. Én mindig a fiatalabbakat szerettem, ő pedig az idősebb nőket, szóval ez azonnal klappolt

– fogalmazott. Hozzátette: a nyarat együtt töltik, ugyanis Lionel hozzáköltözik, a többit pedig majd az élet írja.

Persze VV Piros Instagram-oldalán a képek alatt sokan gratuláltak az újdonsült párnak, többen azt írták: „Végre!” Nos, mi is sok boldogságot kívánunk a párnak!