Szolnoki Szabolcs neked is segíthet eljutni Ibizára, csak egy valamit kérne cserébe…

Szolnoki Szabolcs folyton-folyvást meglepi rajongóit. Korábban már felajánlotta, hogy tanácsokat ad az idei év Nagy Ő-jének, Sthol Andrásnak, csajozással kapcsolatban. Májusban Hajdú Péternél vendégeskedett a debreceni gyémántkereskedő, és ott is beszámolt már kalandjairól több nő társaságában. Nemrég pedig robbant a hír, hogy kedvesével plusz egy nőt szeretnének magukkal vinni nyarlásukra.

Szemérmetlen ajánlatot tett Szolnoki Szabolcs, nem ketten vágnának neki az ibizai nyaralásnak!

Forrás: Instagram / Szolnoki Szabolcs

Szolnoki Szabolcs édeshármasban részesül

Mr. Szabi ugyanis a TV2 kamerái előtt jelentette be, hogy egy 20 éves lány személyében megtalálta az igazit. Karolina idén érettségizett, de sokkal érettebbnek gondolja magát a koránál, illetve szerinte sokan félre ismerik a 32 évvel idősebb szerelmét – olvasható a borsonline.hu oldalán. Mint írják, mindenesetre Házasság első látásra Szabi, amikor elment vendégként a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsorba, akkor elárulta: ő kifejezetten örül annak, hogyha egyszerre két nő is verseng a kegyeiért. Továbbá elmondta, hogy az első felesége, amikor igazán kedveskedni akart neki, akkor beengedtek egy másik hölgyet a hálószobájukba.

Mr. Szabi pedig nemrég a Borsnak bevallotta, hogy ezt a hagyományt a jelenlegi párja, Karolina is szeretné tovább vinni. Még akár egy társkereső oldalon is feltűnne azért, hogy keressenek harmadik félként egy olyan nőt, akivel igazán jól éreznék magukat. Most azonban Mr. Szabi elárulta, hogy ez az édeshármas kezd megvalósulni:

Nemrégiben a közösségi oldalaimon közöltem azt, hogy mi a párommal elviszünk egy lányt magunkkal az ibiziai nyaralásunkra azért, hogy hárman jól érezzük magunkat, mindezt mindenféle extrákkal fűszerezve. Aztán nagyon sokan látták ezt a lehetőséget, és így egy elég komoly várólista alakult ki azért, hogy velük jöjjenek. Úgyhogy már erőteljesen tervezzük ezt a különleges utazást, és majd a barátnőmmel közösen döntjük el, hogy melyik lányt visszük el magunkkal

– vélekedett Szolnoki Szabolcs.

A teljes cikk a Bors oldalán olvasható.

