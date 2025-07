Szolnoki Szabolcs úgy véli, a féltékenység beszél Hajdú Péterből

Emlékeztek arra, mikor én beköltöztem Hajdú Péterhez? Én akkor teljesen őszintén önmagamat adtam, és még egy kicsit össze is barátkoztunk a Petivel. Azt vettem észre, hogy felnézett rám amiatt, mert az életet tényleg úgy élem meg, mint egy életművész. Ő végül is elvált, és egy fiatalabb hölgyre cserélte a feleségét, amiben ő végül kiteljesedett. De én, hogy magasabb szintre vittem a csajozást, ez számára is egy új dolog volt. Emberileg jó embernek tartom, viszont afféle vibrálás és egy kis érzelem hiányzik belőle. Úgyhogy, ha valamikor eljönne hozzám, akkor tudnék neki még adni pár tanácsot!