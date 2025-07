Férjhez megy a Miss World Hungary verseny 2023-as első udvarhölgye, Szabó Orsi! Részletek itt

Abszolút, egyébként minden párnak és szerelemnek más a története, én sosem szoktam is zsákbamacskát árulni. Nem mutatom azt, hogy a mi kapcsolatunk tökéletes. Bár szeretem ezt érezni és ezt gondolni, de nyilván nekünk is meg voltak a magunk is hullámvölgyei, viszont kitartottunk egymás mellett. Rengeteget alkalmazkodtunk egymáshoz, és mára a legjobb barátomnak is tudhatom a páromat, úgyhogy minden megvan ahhoz, hogy mellette szeressek és akarjak lenni