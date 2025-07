Tiszta vizet öntött a pohárba Sidi, nem tűri tovább ezt a viselkedést rajongóitól - videóval

A napokban számoltunk be arról, hogy elhunyt július 22-én kedd este, 76 éves korában Ozzy Osbourne, a rocklegenda. Több hazai zenész is megemlékezett közösségi oldalaikon a Black Sabbath frontemberének halálhírérről. A Tankcsapda korábbi gitárosa, Sidlovics Gábor Sidi Facebook-oldalán búcsúzott el a legendától. Bejegyzése alatt több mint száz hozzászólás is érkezett. A komment szekciónál sajnos előfordultak trágár, durva megnyilvánulások is.

Sidi törli a durva kommenteket és tiltja is azokat a fiókokat

Forrás: Facebook /Sidlovics Gábor Sidi

Reagált Sidi a kommentekre

Az interneten nagyon sokan szoktak trágár, durva vagy éppen becsmérlő hozzászólásokat írni egy-egy bejegyzés alá. Ez történt Sidi posztja alatt, amelyben megemlékezett a rocklegendáról, sokan kifejezték részvétüket és tiszteletüket a frontember előtt. A Tankcsapda volt gitárosa reagált a negatív hozzászólásokra egy videóüzenet formájában, amelyben kéri a követőit, hogy mellőzzék a trágár, durva kommenteket, mert az ő oldala soha nem erről szólt, és nem is szeretné ezeket a jövőben olvasni.

Mindig is büszke voltam arra, hogy a fórumaim eléggé békés helyek, azt gondolom, hogy ezeken az oldalakon nagyon jó közösségek alakultak ki. Ilyen szempontból nálam nincs szólásszabadság, illetve van, de olyan szinten, hogy a hangnem nagyon fontos.

– mondja Sidi a videóban.

Felhívta a rajongók figyelmét, hogy ezeket a megnyilvánulásokat törölni fogja, a felhasználókat pedig ki fogja tiltani. A teljes videó itt tekinthető meg:

