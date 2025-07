Meghalt Ozzy Osbourne, Sidi és a Tankcsapda is elbúcsúzott tőle – fotóval, videóval!

Július 22-én kedd este, 76 éves korában meghalt Ozzy Osbourne, a rocklegenda. A Black Sabbath korszakalkotó frontemberének halálhíre futőtűzként járta be a világsajtót, a rock és a metal műfajok kedvelői minden kontinensen gyászolják. A Tankcsapda korábbi gitárosa, Sidlovics Gábor Sidi Facebook-oldalán búcsúzott el a legendától, azt írta: „Kevés előadó van, akinek 100 százalékosan el tudtam hinni, amikor azt mondta (üvöltötte), I love You All! Tőle nem színpadi szójáték volt. Végig kísérte az életem zenei értelemben és az egyik legfontosabb dalt is megírta az életemben...”

Meghalt Ozzy Osbourne, hazai és nemzetközi sztárok egész sora búcsúzik a rocklegendától

Sidi azt is felidézte, Ozzy Osbourne koncertjét sokszor volt alkalma élőben is látni, ennek kapcság megjegyezte:

Voltak hibái? Persze. Melyikünknek nincsenek: De ő valahogyan hitelesen viselte őket. Lényegében MINDENKIT beleértve a leghitelesebb előadó volt nekem. Azért is viselem a portréját a karomon. Akaratlanul is, de tőle tanultam meg, hogy mindig lehet mosolyogni a színpadon. És nem megjátszva, hanem mert OTT tényleg minden rendben van. Köszönöm, Ozzy! Jó utat!

A tusványosi Tankcsapda-koncerten emlékeztek Lukács Laciék

Sidi és megannyi hazai rajongó mellett persze Lukács Laci és Fejes Tamás is megemlékezett a rocklegendáról. Július 22-én este Tusványoson lépett fel a Tancsapda, amikor is egy perc néma csenddel adóztak a rocklegenda emléke előtt.

Meghalt Ozzy Osbourne, közös képpel búcsúzott Fejes Tamás

A fotóhoz a Tankcsapda dobosa azt írta: elment a legnagyobb. Bejegyzésére több ezer reakció és rengeteg búcsúzó komment érkezett, köztük olyan rajongó is akadt, aki azt írta: „szerintem hatalmas buli van odaát!”. No meg persze elgondolkodtató Ozzy Osbourne idézetek is szép számmal feltűntek a bejegyzésben...

Meghalt Ozzy Osbourne, közös képpel búcsúzott tőle Fejes Tamás, a Tankcsapda dobosa

El tudott búcsúzni a rajongóitól – ilyen volt Ozzy Osbourne búcsúkoncertje

A BorsOnline felidézte, a rocklegenda néhány héttel ezelőtt a Villa Parkban adott egy különleges, jótékonysági célokat szolgáló búcsúkoncertet. Egy fekete metáltrónon ülve énekelte végig korszakalkotó slágerjeik sorát zenekara eredeti felállásával. A metál keresztapja a koncert alatt több ponton is elérzékenyült, a koncert végén például a által jól bejáratott „elérkeztünk az est utolsó dalához” mondat végén elcsuklik a hangja, és már nem az est utolsó dalaként említi a Paranoid-ot, hanem életének utolsó dalaként...

