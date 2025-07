A milliárdokat elvitték, de mi tudjuk, kié lesz a következő

Egy szerencsés illetőnek az országban egy gonddal kevesebbel kell küzdenie: szombat este ugyanis eldőlt, hogy négymilliárd forinttal lett gazdagabb. Fortuna pénzeszsákjában azért lapul még némi lottónyeremény a jövő milliárdosai számára is. Debreceni szakembert kérdeztünk arról, kiknek érdemes sorsjegyet vásárolniuk a közeljövőben. Kosztin Éva asztrológus hozta közelebb számunkra a csillagok rejtélyes világát, és leleplezte, melyik csillagjegyek a leginkább esélyesek a telitalálatos szelvényre.

Öt csillagjegy lehet esélyes a lottónyereményre

Fotó: FULOP ILDIKO / Forrás: Illusztráció: MW-archív

Ha arra vagyunk kíváncsiak, ki esélyes a nyereményre, meg kell vizsgálni, hogy a Jupiter merre jár éppen. Ehhez a bolygóhoz kapcsolódik a szerencse, a bőség, a terjeszkedés. A Jupitert úgy kell elképzelni, mintha ő lenne a bolygók között a Télapó: jóságos, teli zsákkal érkezik

– vázolta fel. Megjegyezte, hogy a hatalmas égitest éppen júniusban váltott jegyet, amire sokan nagyon vártak, hiszen az előző évet az ikrek jegyében töltötte. Az ikrek többek közt a kommunikációért is felelős, emiatt – mivel a Jupiter mindent felnagyít – úgymond mindenkinek kinyílt a szája, és ebben az időszakban a beszéd, a viták kaptak szerepet. Ezt maga mögött hagyva a bolygó áttért a rák jegyébe, ami az anyaságot, a gondoskodást jelképezi, és előtérbe kerül a család. Ebben a pozícióban a Jupiter is jobban érzi magát, valósággal lubickol benne, és az embereket is megfürdeti a szerencsében.

Az asztrológus elmondása alapján ebből következik, hogy a rák csillagjegyűekre feltehetőleg jó év vár, mivel most indul számukra egy szerencsével teli, 12 éves ciklus. A Jupiternek ugyanis ennyi időbe kerül, mire megtesz egy kört a zodiákuson. Intuitív módon, áramló finomsággal nyílhatnak meg új utak a rák jegyben születettek számára. Lehetőségük adatik arra, hogy sok mindent újrakezdjenek az életükben, és a szerencse is rájuk mosolyoghat.

Több jegy is esélyes a lottónyereményre

Nem csak a rákok esélyesek a fődíjra. Azt is meg kell nézni, kikkel alkot egyfajta kellemes fényszöget a Jupiter. Jelenleg ez a hatás a szüzekre és a bikákra vetül. Az asztrológus szerint ők bátran vásárolhatnak sorsjegyet. Hozzáfűzte, ha a milliárdok nem is hullanak mindenki ölébe, azt érezhetik ezek a csillagjegyek, mintha könnyebben siklana minden. Mint mondta, ők ebben az időszakban azt élhetik meg, hogy minden sikerül, nem záródik be előttük a busz ajtaja, sőt, még Debrecenben is zöldhullámot kapnak. A valódi szerencse esetükben éppen ebben nyilvánul meg: hogy nem görcsölnek semmin, egyszerűen összejönnek a dolgok.