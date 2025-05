Nem nyugszanak a kedélyek Szolnoki Szabolcs körül

Korábban már beszámoltunk róla, hogy Fecső Judit kitálalt volt férjéről, Szolnoki Szabolcsról. Az ember csak kapkodja a fejét, mióta a Házasság első látásra korábbi álompárjának csatája elindult az interneten. Bár nem is háború ez, inkább csak amolyan offenzíva, amit Fecső Judit indított Szolnoki Szabolcs ellen, aki állítólag a háta mögött rengeteg valótlanságot állított róla közös ismerősöknek, mi több, 30 ezer forinttal is tartozott neki, amit egyébként éppen pénteken át is utalt egykori neje számlájára. Jogosan merül fel tehát a kérdés, hogy mi is lehet az igazság Szabi anyagi helyzetének tekintetében. Különösen úgy, hogy most arról fecseg az internet jól értesült népe, hogy Szolnoki Szabolcs csupán bérlője volt annak a budai villának, amelybe az esküvő után Fecső Judit beköltözött. Mi több, nem is az egész házba volt szabad bejárása a gyémántkereskedőnek, csupán kertvégi „cselédlakot” használhatta, ami 75 négyzetméter. Ezt az információt maga a sminkesként dolgozó Judit is megerősítette egy posztjában.

Fecső Judit nem kíméli Szolnoki Szabolcsot

Forrás: Bors

Szolnoki Szabolcs „házát” 580 millió forintért kínálják

Utánajártunk a megalapozottnak tűnő pletykának, és rövid keresgélés után meg is találtuk azt a bizonyos eladó luxusingatlant, amire Házasság első látásra Szabi mindeddig a sajátjaként hivatkozott. Az ingatlanhirdetés szövegében pedig ott szerepel az a bizonyos "cselédlak", amit Fecső Judit említett meg egy azóta törölt posztjában, de ami időközben felkerült egy zárt Facebook-csoportba.

Ezzel a poszttal bukott le a Házasság első látásra gyémántkereskedője

Forrás: Facebook

