Hamarosan Fejes Tamáshoz is mehetünk babalátogatóba? Az új évad eléggé árulkodó...

Elstartolt a Kincsvadászok új évada május 5-én, hétfőn este a TV2-n. Ahogyan azt a Haonon is közöltük már, a harmadik évadban változatlan a műtárgy-kereskedő show csapata és felépítése; ezúttal is műtárgyak, régiségek, féltve őrzött, értékesnek gondolt családi ereklyék érkeznek a Kincsvadászok stúdiójába. Már a hétfői adásban jól szórakozhattak a nézők, többek között a Csaba nevezetű úrnak köszönhetően, akinek mintegy 800 darabból álló porcelánbaba-gyűjteménye van. Az idős úrnak még a kincsvadászokat is sikerült megnevettetnie, azonban senki nem gondolta volna, hogy néhány darab el is kel a porcelánarcú babákból.

Csaba bácsi szeretett porcelánbabáit vitte el a Kincsvadászok műsorba

Forrás: TV2

A Kincsvadászok 3. évada

A lelkes gyűjtő megosztotta, az első babákat még ajándékba vásárolta, de annyira megtetszettek neki, hogy végül a hóbortja lett. Olyannyira, hogy nem elképzelhetetlen, neki van a világon a legnagyobb porcelánbaba-gyűjteménye. Fejes Tamás és a kollégái akkor nevették el magukat igazán, amikor az idős férfi felvázolta, hogy gyakran járnak hozzá babalátogatóba. A diskurálás közepette sokan nem gondolták volna, hogy a poénkodásnak az lesz a vége, a rockzenész vásárol néhányat a gyűjteményből.

A debreceni zenész egy babát megvásárolt magának, egyet Fertőszögi Péter unokájának és a többiek is választhattak maguknak, valamint Csaba bácsinak megígérte, hogy egy babakocsit is elküld neki. Fejes Tamás az 5 porcelánbabáért 50 ezer forintot fizetett, de hangsúlyozta, senki ne küldjön neki a jövőben semmiféle babát, nem gyűjti őket.

Persze, erre azonnal reagált viccesen a többi licitáló, hogy ez azért furcsa kijelentés Tamástól, hiszen most vásárolt öt porcelánbabát... Ki tudja, lehet annyira megszereti őket, hogy talán majd hozzá is mehetnek babalátogatóba.

