Az anyákat csak ingben illik felköszönteni? Fejes Tamás szégyellje magát?

Szó mi szó, nem akarunk Fejes Tamás védelmére kelni, többek között azért sem, mert cseppet sem szorul rá. Azért íródik e cikk, hogy közösen elmélkedjünk a kommentszekció lélektanán, miszerint az ember fia vagy lánya bátran odabüföghet bármit a klaviatúrára, mert hát megteheti, igen. Minden bizonnyal fizeti az internetet, és miért is ne mondhatná el a véleményét dolgokról. Ezt az egészen kivételes jelenséget akár percről is percre is követhetjük a Facebookon, hiszen nincs olyan poszt, hír vagy téma, mely valakinél ne ütné ki a biztosítékot, és ne érezne visszavonhatatlan késztetést arra, hogy megnyilvánuljon. Akkor is ha sért, akkor is, ha bánt, akkor is, ha árt. Évek óta figyelgetem a kommenteket a különféle témák alatt, és van egy cseppet sem új keletű megfigyelésem: az emberek képesek bármibe, de szó szerint bármibe belekötni. És minden lehet megosztó. „Kedvencem”, amikor egy időjárás cikk alatt is elgurul a gyógyszer, és a kedves kommentelő mindenféle szitokszavat hány hagy maga után, mert esik az eső, süt a nap vagy fúj a szél, vagy amikor egy recept alatt is ölre mennek, hogy hülye vagy, mert ebbe a süteménybe biztos, hogy nem kell tej!!! És akkor még nem beszéltünk a helyesírók lázadásáról, akik inkább csak hobbinyelvészként csillogtatják meg a tehetségüket.

Anyák napján posztolt Fejes Tamás

Na, de mit tett Fejes Tamás? Dobpergés! (Tudom, rémes szófordulat épp Fejes kapcsán.) Fiai társaságában felköszöntötte az édesanyját, és nem volt rest erről posztolni anyák napján! De elkövetett egy hatalmas hibát! Te jó ég, nem kérte ki előtte az internet (jelen esetben egy személy, de a jelenség általános) véleményét arról, ugyan, csekkolják már le az outfitjét, vajon rendben lesz? Nem gáz? Nem ciki? Mert hát akkor biztosan vasalt inget vesz fel, és nem hagyja, hogy egy mezben bárki megörökítse.