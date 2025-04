Csúnyán beleálltak az internetezők Szolnoki Szabolcsba és Opitz Barbiba

Egy hónappal ezelőtt még attól volt hangos a sajtó, hogy mi lehet az énekesnő és a Házasság első látásra sztárja között. Opitz Barbi Szolnoki Szabolcs társaságában március közepén a Tények Pluszban jelentette be, hogy új menedzsere lett, mégpedig a gyémántmágnás személyében.

Szolnoki Szabolcs nemrég lett Opitz Barbi menedzsere

Forrás: TV2

Mint azt a Bors írja, Szolnoki Szabolcs korábban több videót is megosztott közösségi média felületein, amikben a göndör hajú előadó oldalán tűnik fel. Előfordult olyan eset is, mikor együtt mentek vásárolni, és természetesen Szabi fizette a menedzselt előadójának a kiválasztott termékeket. Viszont voltak már közösen wellnessezni is, valamint megosztották azt, hogy már tervezgetnek fellépéseket, illetve új dalokat. Most azonban egy újabb nagy bejelentéssel készültek…

A Házasság első látásra sztárja és az énekesnő egy TikTok videóban számolt be arról, hogy megvolt az első közös koncertjük, ami Szabi számára óriási élmény volt. Mire Barbi beszólt a menedzserének, hogy „Én is jól éreztem magam, de ez már nekem a sokadik, csak nyilván te most csöppentél ebbe bele” – élcelődött a népszerű előadó Szolnoki Szabolccsal. A videóban azt is bejelentették, hogy már megkezdték a stúdiózást, ugyanis Opitz Barbi új dalokkal tér vissza három év szünet után. A felvétel azonban a Redditre is eljutott, ahol az internet népe szétszedte a sztárpárost, és csúnyán beléjük álltak.

A teljes cikk a Borsonline-on olvasható.

