„Felveszem a fényes lépőt és kinyalom magam” – videón a Házasodna a gazda újlétai szereplője!

Idén nyolcadik alkalommal izgulhatunk a Házasodna a gazda szereplőiért, hogy megtalálják az igaz szerelmet. Az RTL párkereső műsorának ezúttal is Nádai Anikó lesz a háziasszonya, aki néhány hete bemutatta az öt gazdát és a három gazdasszonyt. Előbbiek közül egyikük szeretett vármegyénkben él. Korábbi cikkünkből a Haon olvasói megtudhatták, Szűcs András tormatermelőként dolgozik Újlétán. A 33 éves gazda romantikus alkat, hosszú párkapcsolatai voltak és egyszer már a leánykérésig is eljutott akkori párjával, de az esküvő végül elmaradt, mert szakítottak. Kihűlt a kapcsolatuk, a kémia is eltűnt közöttük, ezért most nagyon várja, hogy valaki elrabolja a szívét.

A Házasodna a gazda újlétai szereplője, Szűcs András

Forrás: RTL

A Házasodna a gazda jelöltje

A minap feltöltöttek egy videót Szűcs Andrásról a műsor közösségi oldalára, ahol a gazda megmutatja, mit vesz magára, ha szórakozni indul. A tormatermelő büszkén pózol a kamerának akkor is, amikor munkaruhában van, és talán a nőknek jobban is tetszik így, még sármosabb is.

Amikor eljön a hétvége, akkor jöhet az este. Akkor szeretek megjelenni, felveszem a fényes lépőt, kinyalom magam és belecsapunk az éjszakába

– fogalmazott a videóban, majd felvette a kockás inget. Persze megannyi komment van a bejegyzés alatt, onnan idézünk most néhányat.

Nem tudtam mik azok a fényes villanások éjjel Újlétán. Most már tudom, a kisgazdánk lépked befele a faluba és közben énekli: Fényes a lépőm, kényes a szeretőm…

– írta az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló szerint ő kelehet az új, ifjabb Józsi gazda.

Viszont akadt olyan is, akinek annyira nem tetszett a gazda szettje:

Ilyen kockás ingben ganézom a galambházat

– fogalmazott. Nos, mindenkinek más az ízlése, de az biztos, lesz jó néhány hölgy, aki harcba száll András gazda szerelméért.