Hétfőn robbant a hír, hogy a Valkusz Milán által trenírozott hajdúsági párost, Peterpostot és Leot azonnali hatállyal kizárják az X-Faktorból – olvasható az rtl.hu közleményében. A népszerű tehetségkutató idei évadában a ValMar énekese szavazott bizalmat a hajdúszováti rapduónak, akik azonban több alkalommal megszegték a tehetségkutató szabályzatát, és nem tartották be az elvárt viselkedési normákat egymással és másokkal szemben sem. Vasárnap este a Sztárbox meghívott vendégei voltak az élő show-ba jutott zenészek, ahol Peterpost és Leo botrányos viselkedéséről videófelvétel is készült.

Azonnali hatállyal kizárták az X-Faktorból a hajdúszováti rapduót, Peterpostot és Leot

Forrás: RTL.HU

A két fiatal a műsor válogatóján arról mesélt, hogy meg szeretné reformálni a magyar rapszakmát, és teljesen biztosak voltak benne, hogy így is, úgy is be fognak robbanni a zeneiparba.