A Civil a pályán rovatunkban közismert emberek sporthoz való viszonyát mutatjuk be, ezúttal Varga Piroskával beszélgettünk. A debreceni influencert leginkább a Való Világ 11. évadából ismerheti a nagyközönség, ahol VV Pirosként vitt színt a luxusvilla életébe, de emellett más televíziós produkciókban is láthattuk. Az interjúból kiderült, a csinos hölgy gyerekkorában több sportot kipróbált, de igazából a tánc mellett tette le a voksát. Piros mindig is magabiztos, hiperaktív lány volt, talán ennek is tulajdonítható, hogy sohasem riadt vissza attól, ha meg kellett védenie magát: nem egyszer került verekedésbe a suliban, vagy éppen a testvérével otthon. Az iskolai évek után sem szakadt el a sporttól, rendszeresen járt konditerembe, s amikor Angliában élt, imádott a Temze partján futni. Pirosnak mindig vannak tervei, most azt az álmát szeretné megvalósítani, hogy ringbe léphessen a Sztárboxon, aminek hangot is adott az Instagram-oldalán. A több mint egy évtizedes ismeretségünkre való tekintettel tegeződtünk az interjú során.

A jó genetikádnak köszönhető, vagy a rendszeres mozgásnak, hogy ilyen csinos vagy?

Kezdjük azzal, hogy jelenleg nem érzem magam se fittnek, se csinosnak. Ha a genetikát nézzük, akkor nem biztos, hogy szerencsés vagyok, ugyanis 100 kiló alatt senki sincs a családban, ráadásul úgy, hogy fiatalon mindenki olyan forma volt, mint én. Így a családi örökségre nem számíthatok, ezért mindig edzettem, mozogtam valamit.

Nem vagyok kibékülve a testemmel, a 163 centis magasságom mellett nagyon meglátszik akár 5 kiló plusz is. Ezt a túlsúlyt pózolással és jó öltözködéssel próbálom titkolni.

Gyerekként mi kötött le?

Nagyon sok sportot kipróbáltam, az általánosban a suli után tollaslabdázni jártam, évekig aerobikoztam, valamint pár hónapig kipróbáltam például a bokszot és a kick-boxot is. A szüleim nem nagyon örültek neki, hogy bokszolni járok, de végül azért hagytam abba, mert akkor már modellkedtem, s nem nézett volna ki jól, ha monoklival a szemem alatt pózolok.

Amúgy hiperaktív voltam, sokat verekedtem otthon a tesómmal és a suliban is, rengeteget ültem az igazgatói irodában. Igazából a tánchoz húzott a szívem, hosszú évekig társastáncra jártam, illetve néptáncoltam. Egyik sportban sem voltam kiemelkedő, talán azért, mert sokkal inkább a tanulásra fókuszáltam.

Annak ellenére, hogy reál beállítottságú voltam, és több matematikai megmérettetésre elküldtek, sorra nyertem a versmondó versenyeket, akár olasz nyelven is.