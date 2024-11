Nem iszik már sört a koncertek előtt, elmaradtak a korábbi húzós bulik, kimondottan egészséges életmódot él Lukács Laci. Sőt, a Tankcsapda 56 éves frontembere nemrég egy félmaratont is lefutott – írja a Bors.

Lukács Laci, a Tankcsapda frontembere Podgoricában futott félmaratont

Forrás: Napló-archív

A portál szerint sokan nem tudják, hogy Lukács Laci közel 30 éve vegetáriánus, egyáltalán nem eszik húst. A Tankcsapda frontembere nem az egészséges életmód miatt döntött így, hanem azért, mert békés ember, aki a fizikai erőszak minden formáját elutasítja. Az énekes sosem tagadta, hogy nagyon élte a rock and roll életmódot, mindig vevő volt egy haverral iszogatásra, a koncertek előtt lecsúszott több doboz sör és egy-egy jól sikerült buli után volt, hogy két napig ment a parti.

A Tankcsapda sztárja napi 10 kilométert fut

A sport mindezek ellenére mindig is része volt Lukács Laci életének, még egy fárasztó buli után is gyorsan összeszedte magát, hogy magyar vizsláival ki tudjon menni futni. Szerencsére szeret futni, főleg barátokkal, például a legendás debreceni focistával, Dombi Tiborral. Saját bevallása szerint minden nap nagyjából 10 kilométert tesznek meg. Ez remek felkészülés volt neki ahhoz, hogy Montenegróban lefusson egy félmaratont. A podgoricai verseny után büszkén fotózkodott az emlékéremmel az énekes, aki a képet az Instagramján is megosztotta.