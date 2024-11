Debreceni legendák, legendás debreceni helyszínek. Füzi-Tóvizi Petra a DVSC-Schaeffler és a válogatott alapembereként ezer szálon kötődik a városhoz, akárcsak a Tankcsapda alapítója és frontembere, Lukács László, aki nagykövetként is népszerűsíti a 2024-es női kézilabda Európa-bajnokságot – olvasható a Origón.

A Tankcsapda frontembere a női kézilabda Európa-bajnokság nagykövete

Forrás: Catch the Spirit TV / Origo

A Tankcsapda frontembere a női Eb nagykövete

Igazából én a Tankcsapdán nőttem fel, nálunk mindig az szólt otthon és a kocsiban. Volt is néha abból problémám, hogy 6-7 évesen olyan kifejezéseket és szavakat használtam az iskolában, amelyek nem egy kislány szájába valók… De még az esküvői bevonuló zenénk is Tankcsapda volt

– adta meg a beszélgetés alaphangulatát Füzi-Tóvizi Petra, aki az adásban azt is elárulta: hogyan történt az első személyes találkozója az énekessel, és mik voltak az első szavai Lukács Lászlóhoz.

Testnevelés tagozatos általános iskolába jártam, így hamar megfertőzött a sport, különösen a csapatsportok

– mondta a Tankcsapda frontembere. – Nemcsak a magyar férfi- és női válogatottak szereplését, hanem a klubcsapatok játékát is figyelemmel kísérem, a szívem csücske természetesen a DVSC női csapata. Az Európa-bajnokság helyszíne, a Főnix Aréna Debrecen egyik ékköve, de más tekintetben is közel áll a szívemhez: december végén, épp az Eb után pár nappal, már a tizenötödik nagykoncertünket adjuk itt. Biztos vagyok benne, hogy a kézilabdázás számára is igazi ünnep lesz a két debreceni csoportkör és a középdöntő pár napja” – mondta Lukács László, aki az áprilisi olimpiai selejtezőhöz hasonlóan ismét a helyszínen szurkol majd Füzi-Tóviziék sikeréért.

További információk a női kézilabda Európa-bajnokságról itt érhetők el.