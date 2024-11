50 évesen nem könnyű új életet kezdeni, Szolnoki Szabolcs mégis megpróbálja. A Házasság első látásra szereplője hosszú utat járt be, ami tele volt mélypontokkal – hívta fel rá a figyelmet nemrégiben a Metropol. Mint a lap is írta, korábban huszonhat évig volt házas, most mégis új esélyt adott a szerelemnek TV2 párkapcsolati reality-jében Szabolcs. Az ötvenéves vállalkozót a válása óta többen is kihasználták, de egy hang mégis azt mondta a fejében, hogy a TV2 Házasság első látásra című műsorában a negatív élmények után végre pozitív irányt vesz az élete.

Szolnoki Szabolcs elárulta: ezért volt együtt jóval fiatalabb nőkkel

Szolnoki Szabolcs: „Szeretethiányos voltam”

„Nagyon szeretnék visszabillenni egyfajta stabil érzelmi állapotba. A hosszú házasságom alatt billentem ebből ki, ez pedig a válás utáni párkapcsolataimban sem állt helyre” – kezdte a Hot! magazinnak Szabolcs. „Ötvenéves vagyok, a férfiaknál ebben a korban szokott jelentkezni a kapuzárási pánik.

Azt gondoltam, hogy engem ez elkerül, de a cselekedeteimben most már látom, hogy áldozatául estem a kapuzárási pániknak.

– osztotta meg.

– Nem emiatt váltam el; egyszerűen szeretethiányos voltam. A válás után talán ebből adódóan nem megfelelő korcsoportból választottam magamnak párt.

Nagyjából tizenöt-húsz évvel fiatalabb barátnőim voltak, de sajnos ezek a kapcsolatok nagyon egyoldalúnak bizonyultak, és úgy éreztem, hogy mind anyagilag, mind érzelmileg kihasználtak. Egy érzés hajtott aziránt, hogy próbálkozzak ebben a műsorban

– tette hozzá. Szabolcsnak két felnőtt lánya van, akik már önállóak. Nagyon fiatalon lett édesapa, emiatt kimaradt az életéből a szórakozás.

A húszas éveim a gyereknevelésről és a munkáról szóltak, szórakozni konkrétan időm sem volt. Nehéz volt ilyen hosszú házasság után szembesülni azzal, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy szingli férfiként ismerkedtem, és azzal, hogy az élet egyszer véget ér. Ezt akartam valahogy „visszacsalni” azzal, hogy fiatalabb nőkkel voltam együtt

– magyarázta.

– Szeretek másokról gondoskodni, és miután felnőttek a gyerekek, keletkezett bennem egyfajta űr ezzel kapcsolatban. Nagyon vágytam, és vágyom most is arra, hogy valakivel törődhessek, és az illető viszonozza mindazt, amit egy kapcsolatba beleteszek. Egy igazi társat szeretnék, akivel megoszthatom hátralévő életemet – zárta gondolatait Szolnoki Szabolcs.