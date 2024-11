Újabb vadító szereléssel jelentkezett be Instagram-oldalán Sári Évi. Úgy néz ki, a 47 éves debreceni származású énekesnőn, színésznőn, televíziós műsorvezetőn nem fog a kor, mint ahogy azt a rajongói is írják. Dögös, fűzős, latex miniruhájában és szexi sminkjében ugyanis igazi bombázó. Ráadásul ezt nem csak a külső szemlélők vallják, de ő maga is így érezte, amit őszintén be is vallott – olvasható a Metropol cikkében.

Sári Évi vadító szerelésében teljesen elbűvölte a rajongóit

Forrás: MW-archív

Sári Évi nagyon szereti, ha feltuningolják

Laza, hétköznapi, boltba járós smink-haj-ruha, semmi extra… Bevallom, nagyon szeretem, amikor «feltunningolnak» a TRUE COLORS SHOW-ra…

- írta a tehetséges előadóművész, akinek posztját látva jöttek is a nagyobbnál nagyobb bókok számára követőitől.

„Lélegzetelállító!”;

„Mint mindig, a legszebb nő vagy! Mit neked az életkor!”;

„Hű, az anyja, ez brutális!”;

„Wow, szexi!”;

„Kis diszkrét, ahogy szeretjük”

– írták neki sorban.