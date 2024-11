Hódi Pamela és Megyeri Csilla barátsága hosszú évek óta tart(ott), éppen ezért lepte meg a rajongókat, hogy a múlt heti Sztárbox műsorában nem volt ott a helyszínen Csilla, hogy szurkoljon a barátnőjének. Ez azért volt szembetűnő sokaknak, mert amíg Pami az első sorból drukkolt Csillának, addig a szőkeség mérkőzésén inkább Berki Mazsi volt az, aki ott volt az édesanya mellett. Nem csoda hát, hogy azonnal beindultak a találgatások, hogy mégis mi történhetett a barátnők között – írt róla a Bors.

Véget ért Megyeri Csilla és Hódi Pamela barátsága?

Megyeri Csilla és Hódi Pamela Debrecenben ismerkedtek meg

A lányok még annak idején Debrecenben találkoztak, ahol egy véletlennek köszönhetően lettek jóban. Nem sokkal később aztán jött az Ázsia Expressz, ahol Megyeri Csilla és Hódi Pamela kapcsolata még jobban megerősödött. Sőt, akár azt is mondhatnánk, hogy legjobb barátnők lettek. Minden élethelyzetben ott voltak egymásnak, a legnagyobb fájdalomban és a legnagyobb boldogságban is osztozkodtak. Csilla volt az, aki vigasztalta Pamelát, mikor szakított Berki Krisztiánnal, és egyébként ő volt az is, aki együtt örülhetett barátnője és Bence kapcsolatának is.

Együtt sírtunk, együtt nevettünk... Vigasztaltam Pamelát, amikor szakított Krisztiánnal, majd örültem a boldogságának, amikor összejött a párjával, Bencével. Ráadásul Zsolti is nagyon jóba lett Bencével, sőt, még a kis lakásból is ő segített Bencééknek átköltözni a mostani otthonukba. Egyszóval nagyon jóban vagyunk

– mesélte még egy évekkel ezelőtt készült interjúban Csilla, akit most a Redditen vontak kérdőre a kommentelők, ugyanis sokan nem értik, hogy miért nem volt ott barátnője bokszmeccsén. Vajon tényleg tönkrement a kapcsolatuk, vagy csupán arról van szó, hogy a hajdúsági influenszernek éppen más dolga akadt?