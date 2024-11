A boksz után nemrég újabb sportágban bizonyított Megyeri Csilla, a hajdú-bihari kötődésű influenszernek ugyanis lövészversenyt sikerült megnyernie.

Megyeri Csilla nem csak ökölvívásban sikeres

Forrás: MW-archív

A Rpost erről szóló cikke rámutat, Megyeri Csilla igazolt sportoló a boksznak köszönhetően, sőt még versenyekre is viszik, de a jelek szerint jól tette, hogy a lövészetbe is belekóstolt. Az egykori műsorvezető ugyanis élménylövészeti versenyen szerezte meg az első helyet még október végén, a teljesítményt pedig oklevéllel és medállal is honorálták az Instagramjára feltöltött fotó alapján, amelyen piszztollyal a kezében mosolyog a díjára.

Az első helyért járó díj

Forrás: Instagram

A posztjában lévő fotók arról árulkodnak, hogy Megyeri Csilla azért valamivel nagyobb fegyvert is kipróbált.