Oláh Orsit megcsalták, sokszor sérült a párkapcsolataiban

– Azt gondolom, ha valakit tisztelünk, azzal lezárjuk a kapcsolatunkat, és csak utána nyitunk más felé. Nekem is jobban esett volna (jól nyilván nem), ha szakít velem a párom, és csak utána bújuk ágyba valakivel. Nem azt mondom, hogy akkor boldog lettem volna, ha szakítanak velem, és rá 5 percre mással vannak, de talán nem fájt volna annyira. Emberekkel foglalkozom, nagyon fontos számomra az őszinteség, az rövidebb úgy, ha igazat mondunk, még ha néha fáj is. Nem tiszteltek, ami miatt sokat sérültem, talán éppen ezért is olyan nehéz engem kiszakítani a komfortzónámból – fogalmazott a Házasság első látásra újabb évadának női szereplője, aki kitért arra is, milyen démonokkal kell megküzdenie a hétköznapokban.

A Házasság első látásra Oláh Orsija

Forrás: TV2

Pánikrohammal küzdött, a mai napig tömegiszonya van

Oláh Orsi megnyílt, és elárulta, elég erős tömegiszonya van, régen küzdött pánikrohammal is, szóval számára a Házasság első látásra egy próbatétel is.

Nehezen mozdulok ki otthonról, ugyanis a saját kis közegemben érzem magam biztonságban. A barátaim is sokszor piszkálnak, hogy mozduljak már ki, de kevésszer adom be a derekam. Ugyanígy vagyok a randikkal is, nehezen veszem rá magam. Érzem, ha néznek, és olyankor befeszülök, szóval vannak legyőzendő feladatok előttem

– nyilatkozta Orsi.

Miután Petivel szakítottak, Orsi szép lassan felépítette az életét, majd 2 év szingliség után egy új párkapcsolatba kezdett. Egy év után kiköltöztek külföldre, ám valami nem működött köztük, így az újabb csalódás után, a honvágy miatt egyedül költözött haza a fiatal nő.

Nagyszájú nőnek tartom magam, ez talán az egyik negatív tulajdonságom, azonban szerintem nem baj, ha valaki hangot ad az igazának. De egyébként, akit megszeretek, azt nagyon tudom imádni. Gondoskodó, hihetetlenül házias vagyok, és nemcsak szeretek, de tudok is főzni

– osztotta meg gondolatait a Házasság első látásra 2. évadának hajdúböszörményi szereplője, aki minden bizonnyal tartogat a nézők számára meglepetéseket. Ahogyan megismertük Orsit, bizton állíthatjuk, üde színfoltja lesz majd a TV2 nagy sikerű műsorának.