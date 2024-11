Fejes Tamás a családjával pihenni ment a spanyolországi Benidormba, ahová Valencián keresztül vezetett az útjuk. A Tankcsapda sztárja még most sem érti hogyan, de a GPS bevitte őket a katasztrófa sújtotta terület közepére, ahol a koromsötétben órákon keresztül keresték a kiutat, miközben az áradás mellettük vitte az autókat, holttestek voltak körülöttük – számolt be róla a BorsOnline. Mint írják, a BBC legfrissebb hírei szerint már 202 halálos áldozata van a valenciai áradásoknak, és a pusztításnak még nincs vége, újabb hatalmas esőzés várható a régióban. A Tankcsapda sztárja testközelből élte át a poklot, nem is tagadja, férfi létére elöntötte a pánik, amikor a GPS bevitte őket a katasztrófa sújtotta terület közepébe.

Forrás: TV2

Fejes Tamás: „Valencia nagyon megrázó volt”

Mintha egy hollywoodi katasztrófafilm forgatásán lenne, úgy érezte magát Fejes Tamás a napokban, amikor Valencián keresztül autózott Benidormba. A Tankcsapda sztárja azonban hamar rájött, hogy ez a megrázó valóság, amikor saját szemével látta, ahogy az áradás mellettük sodorja el az autókat a koromsötétben.

– Az egész utazás úgy indult, hogy két nappal később tudtunk indulni, mert volt egy kis gond Debrecenben – mesélte a Borsnak nagy sóhajjal Fejes Tamás. – Így a hatalmas vihart ugyan megúsztuk, de a GPS bevitt bennünket az áradás központjába, még most sem értem, hogyhogy nem jelezte, hogy az utunk a katasztrófa sújtotta területen visz át. Éjszaka értünk a legnagyobb káoszba, ahol mindent beborított a víz, vagy a sár, mivel ott nincs áram, koromsötétben ültünk az autóban, félelmetes volt.

Eltévedtünk, órákon keresztül bolyongtunk, kerestük a kiutat, miközben láttuk, ahogy a kocsikat viszi magával az áradat, és közben biztosan holttestek mellett hajtottunk el, nagyon megrázó volt! Annyira elkeserítő volt a helyzet és közben mi is rettegtünk, hogy minket is kocsistól elsodor a víz!

A Kincsvadászok műsor sztárja végül egy útlezárásnál megállt, hogy lesz, ami lesz, nem bolyonghatnak tovább, semmi értelme.

Egyszerűen nem láttam semmi megoldást, nem volt menekülőút, bármerre néztünk, csak a pusztítás nyomait láttuk. Alig találkoztunk valakivel, ha egy rendőrt néha megláttunk, rögtön megállítottuk, de senki nem tudott semmi jóval biztatni bennünket, megvolt a maguk baja.

– írta le Fejes Tamás valenciai katasztrófa sújtotta részét.