A napokban adott interjút a Haonnak a Cucur és Macurként alkotó youtuber és tiktokker, Tóth Szabolcs, aki az ötleteinek forrásától elkezdve egészen a jövőbeni terveiig tényleg mindenféléről beszélt a podcastban, Sőt talán túl sokat is mondott, mint azt a lentebb lévő csípős reakcióvideóban látni fogjuk. Reméljük, azért az éves rántotthús-fejadagja nincs veszélyben a debreceni videósnak.

Túl őszintén és túl sokat beszélt Cucur és Macur?

Forrás: TikTok / Cucur és Macur

Aki esetleg nem ismerné Szabolcsot: több tízezren követik, a legnépszerűbb anyaga nagyon közel van a milliós megtekintésszámhoz a TikTokon. Kevesen tudják róla, hogy 21 éve dolgozik a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján műtősegédként, a videókészítés pedig már gyerekkorában is vonzotta, de csak néhány éve fordult komolyra a dolog. Olyan sztorikat is feldolgoz, amiket saját maga tapasztalt, de a másokkal történt hétköznapi eseményeket is szívesen megragadja, és megpróbálja humorosan eladni. A Haonnak többek között elárulta: következő lépésnek valami olyat tervez, ami nem a videózáshoz köthető: ceremóniamesterkedni fog.