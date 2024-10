Magyarországra is megérkezik a McDonald's felnőtt Happy Meal Menüje, amelynek arca a debreceni TheVR lesz majd, számolt be a Világgazdaság. Az ország első számú influenszerei pénteken élő adásban jelentették be, hogy az ő összeállításukkal lesz elérhető a limitált ajánlat, amely Spanyolországban például a Jóbarátok előtt tiszteleg.

A TheVR állított össze felnőtt Happy Meal Menüt a McDonald"snak

Forrás: Világgazdaság / TheVR

Fábián István és Komzsik János egyedi, gamer tematikájú videóban jelentette be a menüt, ami a TheVR mekis kedvence néven lesz elérhető az éttermekben október 14-től. Lehet majd találni benne

egy Sajtos McRoyalt,

4 db csirkefalatot,

közepes sült krumplit,

édes-savanyú szószt

és almáspitét is.

A dobozán pedig a TheVR saját dizájnja és logója látható, figura viszont a spanyol Jóbarátok-menüvel ellentétben sajnos nem jár hozzá.

A VG emlékeztetett, hogy a TheVR már korábban is dolgozott együtt a McDonald’s Magyarországgal fizetett hirdetés formájában, akkor a Dupla Big Macet és az ahhoz tartozó szószt népszerűsítették, valamint nemrég a TikTok csatornájukra készült egy rövid reklám, amiben Pisti újból kifejtette, hogy a paradicsomnak nincs helye a burgerekben.