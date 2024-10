Akik rendszeres nőzői a Sztárbox című műsornak, azoknak feltűnhetett, hogy Orosz Gyuri állandó résztvevője a gáláknak, nem volt olyan vasárnap, hogy ne lett volna ott az eseménynek otthonául szolgáló fővárosi, Riz Levente Sport- és Rendezvényközpontban. A Debrecenhez ezer szállal kötődő humorista nem elsősorban az ökölvívás iránti rajongás, vagy éppen az eseményt közvetítő televíziós csatorna kívánsága miatt volt a helyszínen, sokkal inkább azért, hogy szurkoljon a ringbe lépő barátainak.

Sztárbox: Czutor Zolival is készült közös fotó

Forrás: Boros Norbert

Érdekelté vált

– Nincs arra szükség, hogy a televíziós csatorna „kivezényeljen” nézőket a helyszínre, mivel akkora az érdeklődés, hogy a közismert emberek közül sokan be sem férnek a VIP-részlegbe – kezdte a beszélgetést a népszerű stand upos. – Annyira nem kötelező jelleggel megyek a Sztárboxra, hogy kíváncsiságból már tavaly is megnéztem pár meccset. De most érdekelt lettem, mivel Németh Kristóf is bevállalta a megmérettetést. Sokan tudják, hogy nemcsak barátok vagyunk, hanem van egy közös stand up-estünk, Rosszfiúk címmel. Aztán úgy alakult, hogy több versenyzőnek is a drukkere lettem. Annyira érdekelt, hogy Kristóf mire lehet képes a ringben, hogy a felkészülése során többször elmentem az edzésére, ahol megismerkedtem a csapattársával, Dér Henivel, akivel barátságba kerültem. Rajtuk kívül Király Viktorral is jóban vagyok már régóta, illetve Varga Viktorral is. Illetve Noszály Sándort is ismertem korábbról, amíg el lehetett vele beszélgetni, addig sokat dumáltunk a Sztárboxon. Egyre több embernek kezdett el érdekelni a mérkőzése, így minden gálán volt olyan bokszoló, akiért szurkolhattam. Emellett nagyon érdekelt az egész, mert vallom, hogy a sportesemények voltak a világ első valóságshow-i, s jó volt testközelből megtapasztalni, hogy az emberek miként reagálnak egyes dolgokra. És itt nemcsak a meccsekre gondolok, hanem arra, ami előtte, alatta, illetve utána zajlott a nézőtéren, persze az is érdekes volt, hogy a családtagok, barátok hogyan reagáltak a ringben történtekre. Ezek a gálák igazi laboratóriumként szolgáltak a számomra, ahol megfigyelhettem a történéseket, amikből pár sztorit felvihetek majd a színpadra. Most készülök a Merőleges valóságok című önálló estem premierjére, ahol a hazugságok, a valóságok, az ellentétek kerülnek kibeszélésre. A ringben mindig a kőkemény valóság játszódott le, s engem a meccsen túl az is érdekelt, hogy a küzdelmek milyen valós emberi reakciókat váltottak ki a nézőkből. Jó terep volt ez a számomra, s nem a pofonok miatt, hanem például a bokszoló és a felesége között zajló kapcsolatról a meccs előtt, közben és után.