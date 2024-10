Nagy Bogi még gyerek volt, amikor felfedezték csodás tehetségét Az ének iskolájában, azóta pedig szinte folyamatosan rivaldafényben van, így mondhatni a szemünk láttára nőtt fel és vált érett, gyönyörű nővé. A ma már elismert Debrecenben született énekesnő nemcsak stílusban és zeneileg, de természetesen külsőre is rengeteget változott az évek alatt, most azonban megmutatta, milyen is volt régen – hívta fel rá a figyelmet cikkében a Metropol.

Nagy Bogi még gyerek volt, amikor felfedezték csodás tehetségét, azóta saját zenekara van

A maga 22 éve ellenére sok minden van Bogi mögött. A fiatal lányt mindössze 13 évesen, 2015-ben ismerhette meg az ország, amikor Az ének iskolája 3. évfolyamában megszerezte a 4. helyet.

Azóta azonban számos saját dala született, a Csináljuk a fesztivált 7. és 8. évadában zsűriként szerepelhetett, most pedig saját zenekarával turnézik, a Nagy Bogi Live-val. Sőt, úgy tűnik a magánélete is a lehető legnagyobb rendben van, hiszen tavaly szeptemberben hozzáment élete szerelméhez, Marcihoz. Most azonban úgy tűnik, nosztalgiázott egy kicsit és a karrierje kezdetéről, 9 évvel ezelőttről osztott meg egy fotót az Instagram-oldalán.

Hihetetlen, mennyit változott az énekesnő

Nagy Bogi azóta igazi kifinomult nő lett

A legutóbbi fotóin azonban már szinte nem is hasonlít erre a kislányra, stílusában legalábbis semmiképpen. Na persze nem a vonásai változtak meg hirtelen. Bogi legutóbbi fotóiról csak úgy sugárzik a nőiesség és magabiztosság, ami biztosan annak is köszönhető, hogy nagyon jól érzi magát a bőrében, és minden erejével a zenére koncentrálhat, amiben a férje is támogatja. Ezek alapján úgy tűnik, a családalapítás még várat magára, ám addig még jó néhány nagy dobásra számíthatunk tőle.